港男列5大原因：迪士尼樂園是男人地獄！瘋狂影相＋呢點攰過返工

充滿夢幻童心的迪士尼樂園每天都吸引很多家庭客、情侶客、一眾好友們入場遊玩，尤其在通關後人流天天爆滿，確實有其魅力所在。不過日前一位港男就發帖提出相反的意見，更以5大原因，正式宣布迪士尼樂園是「男人地獄」，帖子獲得大量網民認同，留下超過4,000個正評並引起熱議！



迪士尼圖片

在夢幻的迪士尼樂園內，有人感到可以遠離塵囂，擺脫所有生活中的壓力，不過原來卻有部份人因為入園而感受到巨大的壓力！日前一位港男在連登討論區上，以「正式宣布迪士尼樂園係男人地獄」發帖，以5大原因力證迪士尼是男士們的地獄，帖子獲大量網民留下正評和認同！

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1.入場門票貴

樓主提到迪士尼樂園門票通漲嚴重，入場門票十分昂貴，況且入園時「通常一定要俾埋女朋友／老婆個份」，變相是付兩倍價格入場。據官網資料，現時一日標準門票價格為$639（普通日子）、$699（特定日子）、$759（特定高峰日子）。

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2. 食飯／購物又係貴

通漲嚴重的問題除了反映在門票，也同時反映在園內食店、精品店內，樓主狠批「100 蚊一隻仆X雞髀都夠膽死」（現時園內珍寶火雞髀售價為$160/隻）、「啲女分分鐘仲要買埋啲仆X公仔，再使多筆」，導致在樂園內的花費upupup，咩都好貴呀！

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微博@倪妮V

3.排隊問題

入迪士尼樂園玩，要排隊是常識吧？樓主稱園內所有遊樂設施都需要排隊排很久，而且不是一般的久，而是「排隊排X死，所有野都排X死你，夏天去的話，全裸入去玩都唔掂」。當然啦不想排的話，買Fastpass也可以免卻煩惱，不過又是錢銀問題（仲要俾雙份）⋯⋯

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《舉重妖精金福洙》劇照

4. 影相地獄

不少女生入迪士尼樂園都是為了打卡拍下美照，即使是在城堡下、是在遊樂設施上、花園內、迪士尼樂園外圍噴水池，只要有心，樂園內外上下通通都是打卡位！樓主便崩潰地直言「入面係要同女友／老婆瘋狂影相，完全唔知有咩好影，但又要扮enjoy，影得唔好仲要比人X」。

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5.由朝玩到晚

迪士尼樂園內的不同時段都有不同的表演項目，例如花車巡遊、城堡煙花匯演等，從早玩到晚也不會無聊，不過也因為如此，體力在園內就顯得相當重要。樓主表示每次入園，「腳都廢L埋，你入得去通常要入成日，要玩X到睇埋煙花至走得，咁X長時間行黎行去，比人坐嘅位又唔多，仲攰X過返工」。

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港男網民瘋狂拍手認同

帖子獲大量網民贊同，尤其是男網民特別踴躍地在留言區表達意見，稱「仲好X悶又逼，但D女又鍾意去」、「有人說出心底話，一張年飛去超過15次」、「第四點唔係好正確，係點影都會畀佢X」、「真，我個仔三歲，帶佢入迪士尼同海洋公園已經兩種唔同表現，入海洋公園係笑住跳跳下行，去迪士尼係嗌好攰要人抱」。不過也有網民笑稱樓主認為樂園是男人地獄的原因是「因為他的女朋友麻煩」，指出並非所有女友都是如此，只要搵啱另一半就可以免去不少麻煩。

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而對於迪士尼年票，有男網民形容是「絕望的開端」，有可能在買完後每個月都要入園一次，不去又浪費錢，去又要花費很多錢，因此心底天人交戰非常痛苦。不過也有另一派的網民提出另類的「苦肉計」，建議男友們在購買全年通行證後，只要有時間便帶女朋友瘋狂入場，只要去得夠密夠多次，就可以讓她感到煩厭和無聊，以後便可以大減入園次數，也可以「每次都可以話 可以下次再玩過，反正大把機會，跟住入2個鐘就走」！

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