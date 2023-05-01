順利邨躁父持刀挾女｜子女從小藤條打至遍體鱗傷　哭訴盼早日調遷

秀茂坪順利邨一名姓伍（49歲）父親，昨日（4月30日）中午持刀挾持11歲女兒，又恐嚇廁所內兒子，涉嫌「刑事恐嚇」及「藏有攻擊性武器」被捕。《香港01》接觸到伍太，她目前最關心的是子女福祉：「兩個仔女想搬出去，（跟我說）可唔可以快啲搬出去呀，佢都好驚嘅。」希望房屋署協助調遷，一家三口搬離傷心地。



順利邨利康樓一名姓伍（49歲）男子，昨日粗言穢語罵兒子，兒子躲入廁所報警；伍父繼而手執兩把刀挾持11歲女兒，最終被警員破門入屋施胡椒噴霧制服。伍太及一對子女今日（5月1日）向《香港01》詳述事件經過，就讀中四的長子表示昨日用電腦時，父親要求他影印一些文件，惟他發現是母親與同事相關的東西。他雖照辦影印，但想起父親早前與人通話，內容有關申請資助，懷疑父親文件用作申請資助，所以他暗中知會母親。父親發現他通知母親後情緒激動，發難鬧他「咩都發俾人哋（伍太）睇！」鬧，他感覺生命受威脅遂走進廁所躲避，立即報警及通知母親。

幼女目擊父親衝入廚房，取出一把菜刀及一把水果刀，向廁所門猛斬。「佢係咁用隻腳踢道門，見唔夠力呢，就即刻衝去廚房，好快咁拎咗兩把刀出嚟係咁劈道門，門都凹左入去。」幼女在旁勸父親冷靜不果。伍父聽到兒子報警更加激動，關閉木門、鐵閘及窗戶。幼女憶述「水果刀就對住我，一把大刀（菜刀）就對住警察。聽到警察要闖門入嚟呀嘛，跟住佢就威脅（我），從後箍住（我）。刀鋒貼住我條頸，我用手擋住佢把刀，起碼唔會傷到個頸嗰度。」

伍太聞兒子求助後報警趕回家，惟丈夫拒絕開門，她遊說指「有咩開門大家講清楚，子女是無辜的」，在門外聽到女兒好大聲叫「爸爸你冷靜啲！爸爸你冷靜啲！」伍太憂心子女安全至暈倒，挨在𨋢口。未幾女兒逃出，二人重逢；一會後兒子亦都安全離開廁所。

伍太哭訴事後他們三人承受很大壓力，孩子有心理陰影，子女曾說「一返到門口我好驚，我可唔可以快啲搬出去呀？」，現階段最希望搬離「傷心地」。但她指至今房屋署及社會福利署仍未聯絡他們，她希望署方人員協助調遷。房屋署則回覆《香港01》稱暫未接獲調遷申請，會與社會福利署緊密聯絡，為戶主提供適切協助。署方亦留意到單位大門在事件中受損，將於今日安排緊急維修。

兄妹二人不時被父親用藤條鞭打，幼女稱「細個打得犀利啲，身上全部都係鞭嘅痕跡。」至於哥哥，據伍太所講，從小都是伍父的發泄對象：「從3歲開始打，成個人跪喺佢身上打佢，坐住哥哥打佢。成日打仔都打得好狼。」