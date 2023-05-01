順利邨躁父持刀挾女｜被捕父患精神病沾染賭癮　近年無社工跟進

秀茂坪順利邨父親持刀挾持11歲女兒事件，《香港01》接觸到其妻子伍太，指丈夫無業十多年，不時到容鳳書精神科門診覆診，近年沾染賭馬習慣，平日依靠她的家用生活。她指，丈夫初期患病時有社工上門跟進，但不斷被丈夫指罵，近年已無社工跟進丈夫情況。長子學校社工事後有慰問，但未提供協助；幼女學校則對其家庭狀況不了解。《香港01》正向社會福利署查詢。



伍太指十多年前從內地來港生活，初時與大伯同住。後來大伯要求他們一家回內地居住，丈夫與兄長大鬧一場，突然昏倒在地，之後便性情大變，需看精神科服藥。初時社工上門跟進，不過丈夫情緒極激動，更大罵社署職員，結果上門2、3次後則無疾而終，丈夫的精神病問題一直未解決，以致影響家人。

伍太坦言無法與丈夫溝通，雖然知道他有到容鳳書精神科門診覆診，但不清楚他有否準時吃藥。自兒子出生後，丈夫不時用籐條及拳腳打兒子，亦有賭馬習慣，伍太為了子女曾與丈夫談離婚，惟對方聽聞後回內地數週，之後回港不了了之。丈夫自撞傷腰骨後沒有工作，依靠她給家用，由於發現丈夫早前曾取出數萬元強積金，懷疑他用於賭馬，所以近兩個月沒有給予家用，猜疑事件亦可能「為錢糾紛」。

案中長子的駐校社工亦了解伍父患精神病，以致他飽受家暴壓力，但除了聊天開解外，亦無任何跟進。事發後長子及細女有心理陰影，在家徹夜難眠，希望盡快調遷。

案發時多名警員手持盾牌在單位門外戒備。（網上片段截圖）

精神科丁錫全醫生指，精神病大致可分為思覺失調及情緒病。若市民懷疑自己或是發現家人患有思覺失調，需要即時求診，可透過熱線29283283聯絡醫院管理局轄下的思覺失調服務中心，中心有提供及早轉介和評估、延續治療和公眾教育的服務。當中心收到轉介後，會有醫護人員為患者作出評估，並提供合適的治療方案，包括藥物治療、心理治療及早期復康計劃等；而情緒病的懷疑患者可以選擇向自己的家庭醫生求診，家庭醫生會先了解情況，期後作初步評估，為患者提供專科轉介服務。

家人盡可能避免與患者發生衝突，需要特別留意言語上會否刺激到患者，保持平常心與患者相處，亦都可以讓患者知道自己病情。醫院管理局於2015年推行個案管理計劃，為嚴重精神病患者提供社區支援服務，會有社區精神科護士專責個案，為個案患者定期進行家訪及聯絡，患者家人同樣能向個案護士請求幫助。另外，社區福利署亦為精神疾病患者家人提供熱線求助，服務涵蓋至個案輔導工作。

丁錫全醫生強調，每名患者的病發情況各異，家人需留意患者情緒狀況，病情有時突然急轉直下，變得暴燥及情緒不穩定。患者在病情初發階段期間，可能會為一些小事而緊張，家人若及早留意到患者情緒有異，可先安撫其情緒，並向相關部門尋求協助，而醫生會為患者病情作出評估，處方藥物及提供心理治療及輔導；如患者情緒持續受到波動，甚至作出傷害自己及其他人的行為，就需要即時報警處理。

丁醫生表示近年疫情令不少香港家庭因經濟壓力而情緒受困擾，導致求診數案急增，但大部分市民未必懂得如何去求助，有些懷疑抑鬱或焦慮患者會選擇不去求診，並有研究指出選擇求診的市民只佔整體個案的四分一。他又指出，許多患者未必及早求診，起初未察覺自己病情，往往都會在病情出現惡化時求診，令治療變得難上加難。他續稱，醫院管理局設有精神病專科門診，惟均需要醫生作轉介，一般市民如有緊急情況，都只能到急症室求診，再透過急症室醫生評估是否需要轉介，未必即時能幫助到患者。