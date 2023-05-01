八鄉鱷魚｜雌性暹羅鱷暫居海洋公園　 園方形容「表現活躍」

八鄉錦上路蓮花地一處民居外昨日驚現一條2米長鱷魚，最終由警方及漁護署短短10秒內用工具將鱷魚撳地制服，事件中無人受傷。鱷魚其後被送往海洋公園接受檢查，園方鱷魚為雌性暹羅鱷，身長約1.9米，體重約35公斤，年紀約4歲，形容牠「表現活躍」。記者今日（1日）重返發現鱷魚的屋苑，草叢範圍重門深鎖，亦不見政府部門人員到場。



海洋公園表示於昨晚約7時，從漁農自然護理署（漁護署）接收在八鄉蓮花地被發現的一條鱷魚。

經公園獸醫初步檢查後，該條鱷魚為雌性，身長約1.9米，體重約35公斤，估計為4歲左右的暹羅鱷，但需作進一步分析以確認其品種。鱷魚表現活躍，將暫居於園內的隔離設施。

海洋公園指獸醫和動物團隊擁有照顧鱷魚的豐富經驗，會為牠提供適切照料。公園呼籲市民為自身及他人安全和動物福祉起見，切勿非法購買或飼養鱷魚等受保護物種。

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該條鱷魚長約一米，腹部肥大，頭部及四肢曾郁動。（蔡正邦攝）

海洋公園致力保育和保護生物多樣性，多年來一直與漁護署緊密合作，照顧獲救或被充公之海龜、魚類、珊瑚，以及其他非法進口和被棄養的野外物種。2000年至今，由海洋公園與漁護署一起拯救， 經公園悉心照料後康復，得以重返海洋的海龜超過70隻，仍在園內療養的海龜現有三隻。

與此同時，海洋公園的獸醫和動物團隊全力參與香港海洋公園保育基金「海洋生物擱淺行動組」工作，與漁護署㩗手自2006年起，合共處理及分析高達610宗鯨豚擱淺個案。公園和保育基金在鯨豚保育和教育方面擔當領導角色，並對海洋動物擱淺和救援相關的研究，作出重大貢獻。