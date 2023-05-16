雙屍命案│友憶述女死者喪親截肢仍做義工　倣效偶像梅艷芳傳愛

「要將愛傳出去，最慘係無咗隻腳，如果唔係就同你哋出去做義工！」美孚新邨前日（14日）一宗父女雙屍命案，揭發大愛傷殘女義工坎坷經歷，Teresa早年飽受喪母喪弟之痛，更因在醫院陪伴家人而誤令皮膚被病菌侵蝕，需要截去右腳保命，但人生苦難沒有打擊到Teresa，反而令她更加堅強，倣效一生中最愛偶像「梅姐」梅艷芳樂善好施性格，即使罹患其他疾病，Teresa仍然在後勤積極參與義務工作，希望「將愛傳出去」，而且承擔照顧老父重任，如今兩父女不幸離世，不少親友傷心不已，其中一位義工好友傷心承諾秉承Teresa遺志，「繼續傳播愛心」。



Teresa（右）不時和Emily（左）一起做義工。（受訪者提供）

義工好友Emily向《香港01》憶述和Teresa相處的點滴，表示Teresa身世悲慘，早年母親和胞弟先後罹患重病，最終撒手人寰，Teresa前往醫院陪伴家人期間，皮膚誤被病菌侵蝕，右腳連同膝頭需要切除，加上有糖尿病，健康情況一般，但無阻Teresa樂於助人的性格。

記得2020年2月，Teresa家中沒有口罩，於是聯絡Emily的「抗疫義工隊」，團隊立即向她派發口罩，市面抗疫物資充足後，Teresa自費購買口罩，轉交義工隊派發，甚至參與其他義務工作，例如中秋節期間設計手工藝品、過冬前織毛衣，由受助人變成義工，Emily最記得Teresa不時抱怨「最慘係無咗隻腳，如果唔係就同你哋出去派！」每次需要其他人安慰，可見她希望盡最大努力幫到更多有需要人士。

Emily相信Teresa助人為樂的性格，倣效其一生中最愛偶像「梅姐」梅艷芳，其手機鈴聲更是梅艷芳其中一首名曲《似水流年》︰「留下只有思念，一串串，永遠纏…」現時Emily每次想起Teresa手機鈴聲，均倍感思念痛心。

Emily表示，Teresa生前輪椅代步，所以生活圈子並非廣闊，通常做義工、返教會，以及參與梅艷芳國際歌迷會活動，加上她要照顧86歲老父，不時外出買飯給父親，兩父女在美孚新邨的自住單位相依為命，沒有工作能力。

雖然遭遇坎坷，但不改Teresa正面和善本性，Emily上月14日到Teresa家中樓下酒樓慶祝對方生日，言談間Teresa提及被社會福利部門扣減一半傷殘津貼，經了解後相信醫院的醫療報告出錯，所以正向醫院和區議員求助，完全沒有怪責過任何人，甚至興奮表示對未來人生的規劃，例如安裝義肢、在夏天學習游泳，當時並無異樣，豈料前日（14日）傳出Teresa和父親喪命的消息，令一眾好友又驚又悲。

回憶和好友相處點滴，Emily多次形容Teresa「好好人」、「想將愛傳出去」，確實死因有待警方調查，但Emily記得Teresa「避免長期經濟壓力」，所以沒有聘請工人，而且沒有在家中安裝平安鐘，Emily慨嘆Teresa家境一般，呼籲相關部門重新審視現有制度，包括家居求生設施、情緒支援、生活起居照顧等各方面，避免「以老䕶病」悲劇再次發生。

死者已矣，Teresa親人正在商討其身後事，Emily考慮為昔日好友舉行一個線上紀念追思會，希望其他朋友和義工釋懷。

探員檢走枕頭等作證物。(陳永武攝)

據了解，一對劉姓父女同住美孚新邨八期一個單位，父女兩人最後在上周四（11日）露面，當時女兒下樓外出用膳，由父親送她出門，幫她按升降機掣，後來女兒回家後便沒離開住所。當日女死者的女兒曾嘗試聯絡不果，前日（14日）晚上10時許上門，但無人應門，擔心兩人有意外，於是報警求助，消防破門入屋，發現86歲男死者躺臥在客廳兩張櫈上，59歲女死者則躺臥在自己睡房床上，當場死亡，確實死因有待毒理化驗報告結果作進一步確定， 警方在現場沒有檢獲遺書，案件暫列「屍體發現」。