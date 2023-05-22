電鋸謀殺．獨家｜丈夫球叔昨被問妻子有無結怨：同人嘈交都有嘅

元朗上周六（20日）發生恐怖電鋸謀殺案，54歲女死者劉紅莉身中多刀，慘遭毀容伏屍街頭。消息指，疑兇為女死者的繼子，他行兇後已即時潛逃，於香港國際機場乘搭飛機離境，惟未知逃往哪個國家。繼母子向來關係一般，多年來因家庭問題有積怨，疑因此埋下殺機。《香港01》記者周日（21日）訪問球叔時，曾問及死者有無與人結怨，他稱「應該同人嘈交都有嘅」，但與租客爭執的機會很微，惟拒絕交代爭執細節，一切留待警方調查及破案，「未破案一日，講多錯多」。



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球叔昨日受訪時，指對妻子慘遭橫禍感痛心，「梗係好難過，唔使講㗎啦」，並指自己本來家庭幸福，如今破碎，「梗係好痛苦啦，我哋家庭係好好，我哋家庭係好和諧，仔女個個都成材，出咗去搵到食，我家庭環境亦唔錯，兩餐無憂，發生啲咁嘅（事），當然係好不幸，好痛苦啦」。

至今日（22日）上午，球叔與家人到富山公眾殮房認屍，其間不發一言，傳媒下午再到死者於文苑村住所了解，球叔沒再回應事件，僅稱：「唔方便，唔好意思」。對於警方在記者會上的發言，他表示「不予置評」。

消息指，球叔有兩段婚姻，與第一任妻子育有數名子女，包括案中疑兇。及至1990年，球叔再婚娶了死者劉紅莉，兩人膝下亦有兒女，他們已出身及不在香港。據知，疑兇與繼母關係向來一般，多年來因家庭問題有積怨，懷疑因此埋下殺機。疑兇犯案後，立即經香港國際機場潛逃至海外，初步排除內地、台灣、日本等地，惟確實國家有待調查。

消息指死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷 ，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。

警方封鎖現場調查，死者遺體被帳篷覆蓋。（梁偉權攝）