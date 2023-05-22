元朗電鋸謀殺｜街坊未見過死者繼子　慨嘆「點會做低自己人」

元朗錦壆路上周六（20日）發生電鋸謀殺案，54歲包租婆劉紅莉遭亂刀狂斬致死，甚至慘被毀容，警方經調查後鎖定一名年約40歲疑兇，相信對方行兇後已經潛逃離境。據了解，他是死者的繼子。

有租客表示，包租婆和包租公感情不錯，「兩公婆好幫得人」，自己未見過疑兇，反而見過死者一名兒子，慨嘆「點會自己人做低自己人」，將會到案發現場上香。



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消息指，女死者劉紅莉的70餘劉姓丈夫「球叔」有兩段婚姻，與第一任妻子育有數名子女，包括案中疑兇。及至1990年，球叔再婚娶了死者，兩人膝下亦有兒女。死者與疑兇懷疑因家庭問題有多年的積怨，因而埋下殺機。

據了解，疑兇從事裝修地盤類工作，已婚，育有子女，居於元朗一公屋單位。父親球叔與疑兇的親生母親育有數名子女，惟30年前父親再婚，娶了來自內地的劉紅莉，並再誕下多名子女，他們已出身及不在香港。球叔夫婦雖然靠收租維生，但非大富大貴。

據知，繼母子關係向來一般，多年來因家庭問題有積怨，疑兇疑熟知死者的生活作息，故案發當晚在她外出散步時施毒手。疑兇犯案後，立即經香港國際機場潛逃至海外，初步排除內地、台灣、日本等地，惟確實國家有待調查。

租客魏先生將會到案發現場上香，希望死者早日安息。（林振華攝）

租客魏先生形容，包租婆和包租公「好幫得人」，對租金並非太緊張，有時反而要租客催促他們收租，兩人感情不錯，晚上一起散步，有時獨自散步，過年期間曾見過一名年約20歲肥胖男子回家探望包租婆，相信對方是其兒子，並在日本留學，但未見過一名大約40歲男子探望兩人。

魏又說，當晚收工在文苑村一帶泊好車輛，見到包租婆經過，兩人寒暄數句，豈料對方離開後遭到殺害，坦言「心入面都唔舒服」、「村民心情唔多靚」，認為「諗都唔敢諗，點會自己人做低自己人」，將會到案發現場上香，希望死者早日安息。

元朗警區刑事部署理警司戴玉麟交代案情。（林振華攝）

元朗警區刑事部署理警司戴玉麟交代案情指，上周六（20日）晚上7時25分接獲市民999報案，一名女子在元朗錦壆路路邊受傷倒地，警方和救護人員迅速到場，發現女子倒卧地面，頸部和雙手手腕多處地方懷疑被利器割傷，腰腹懷疑被刀刺傷，不排除頸、胸、腹的傷口為致命傷，救護人員證實女子當場死亡，案件交由元朗警區重案組第一隊調查。

54歲姓劉女死者是一名家庭主婦，生前和丈夫及家傭住在現場附近的村屋，當晚約7時離家散步，途經現場時被一名黑衣男從後用物品襲擊，其後往青山公路潭尾段逃去，警方大規模搜索，在現場約30米草叢發現一把45厘米長的染血電鋸、一把30厘米長的染血利刀，以及一對染血防曬袖，相信年約40歲男疑兇與女死者認識，犯案動機和私人糾紛有關，目前已經離港。警方將循多方面調查，包括是否有人協助或教唆疑兇犯案、協助離開現場或本港，呼籲目擊者或有資訊提供人士致電3661 4641和警方聯絡。

元朗警區重案組探員周日下午再到死者住所調查。（鄭嘉惠攝）

消息指死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷 ，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。

警方封鎖現場調查，死者遺體被帳篷覆蓋。（梁偉權攝）