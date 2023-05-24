嫖客光顧援交妹遭毆劫20萬　警再拘5男女　包括潛逃19歲女主腦

警方去年12月破獲一個涉利用援交妹打劫犯罪集團，拘捕7人年齡介乎16至20歲，包括援交少女及酒店保安。至本周一（22日），警方於旺角一賓館以「串謀行劫」拘捕一名19歲女子，以及一名懷疑曾提供協助的23歲男子涉嫌「妨礙司法公正」。據了解，19歲被捕女子為案件主腦，一度潛逃長達5個月，該名23歲男子為其朋友。



另外，警方於1月至2月期間，在尖沙咀及黃大仙拘捕3名介乎16至47歲的男子，涉嫌「串謀行劫」。警方就此案先後共拘捕8名男子及4名女子，年齡介乎16至47歲。



被捕19歲女子已被暫控一項「串謀行劫」罪及一項「販運危險藥物」罪，而23歲男子已被暫控一項「妨礙司法公正」罪及一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（25日）上午於九龍城裁判法院提堂。

早前被捕的人士中，3男2女已被暫控合共兩項「串謀行劫」罪，其餘4名被捕男子及一名被捕女子則已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。其中涉案一名20歲姓葉男子，去年12月警員登樓抵其位於柴灣漁灣邨單位調查時，懷疑爬窗逃走時墮下重傷，留醫一日不治。

事發去年12月，尖沙咀區兩間不同酒店的房間內，發生兩宗針對嫖客劫案，兩名事主均為本地男子，分別31歲及41歲。兩人先在社交平台與不知名的人聊天，之後被誘使援交，在酒店房與一名本地女子性交易期間，分別有兩名男子及4名男子衝入酒店房對事主拳打腳踢，並威逼兩人拍攝裸照及影片，威嚇兩人交出提款卡及轉帳至其他戶口。據了解，兩名事主分別損失約12萬元及約8萬元。警方其後拘捕4男3女，年齡介乎16至20歲，包括行劫集團主腦、成員、援交少女和一名酒店保安，全部有黑社會背景。