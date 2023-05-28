日出康城首都單位疑打穿主力牆　裝修費用一覽　清拆及棚架收$X萬

將軍澳日出康城首都一個單位裝修後拍攝介紹影片，網民看片後懷疑單位一幅主力牆被打穿改建成主人房的房門，梗廚則變成開放式廚房，質疑相關改動是否有入則，港鐵回覆《香港01》查詢時，表明首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。



涉事單位的裝修前後的圖則及內櫳設計圖在網上瘋傳，裝修工程費用亦惹起關注，根據涉事單位的介紹影片顯示，整個裝修工程總費用為78.5萬元，其中網民關心的拆牆，片段列明「預備、清拆及棚架工程」合共花費5萬元。



影片列出涉事單位的裝修費總額為78.5萬元，其中「預備、清拆及棚架工程」為5萬元。（網上影片截圖）

影片指出，涉事單位實用面積681平方呎，原則有3間房，分別為一間主人套房及兩間睡房。為滿足業主希望可三邊下床的要求，設計師將3間房打通為一個大主人套房連衣帽間兼工作間，其中衣帽間兼工作間是單位原本設計當中的主人套房位置，整個改動涉及多項拆牆部份。

根據影片的裝修工程費用列表，整個裝修工程總費用為78.5萬元，沒有獨立列出「拆牆」費用，但「預備、清拆及棚架工程」收費為5萬元，該項費用備受網民關注，引起熱烈討論。另外，單位花費最多的是家俬工程，合共25萬元；其次是泥水工程需要16萬元；電力、油漆、室內外更換水喉，以及冷氣、鋁窗及玻璃工程，花費介乎5.5萬至7萬元不等；木器、門套及天花工程花費5萬元；其餘雜項費用則為2.5萬元。

網上討論區一連兩天熱議將軍澳日出康城首都一個單位裝修時，懷疑打穿一幅主力牆，改建為主人房的房門。港鐵公司回覆《香港01》查詢表示，經翻查紀錄，日出康城首都客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。客務處已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。

港鐵公司又指出，所有單位在裝修前，必須向客務處申請進行裝修工程，如裝修包括改動單位結構部分，業主必須向相關政府部門申請及得到批核。如客務處發現單位有結構改動工程而未得到相關政府部門批准，客務處會向所屬單位業主提出要求進行還原工程，並須得到具專業資格人士審批完工。同時，客務處會向所屬單位業主保留追究因未經批核改動工程而引起損失之一切權利。《香港01》已就事件向屋宇署查詢，正等候回覆。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

建築師：改動主力牆需入則申請 錯誤拆除後果嚴重

有建築師向《香港01》表示，如果涉及改動主力牆的工程，必須要入則向屋宇署申請，進行相關工程亦應由專業合資格人士包括結構工程師作評估；一旦錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位的結構同他人安全，而相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。