元朗斬人｜疑3年前夜場結怨　勝和吹雞斬「紫菜」累70歲大佬被捕

元朗上周四（25日）發生街頭斬人血案，有尖沙咀新義安背景的姓李34歲男子「紫菜」遭刀手狂斬近20刀，警方一連兩日拘捕6名男子，並指事件涉及私人糾紛。據了解，被捕6人為黑幫和勝和「傻福線」的人馬，70歲元老「傻福」、其門生「荃灣澤」及案中一名刀手俱被捕，據知傻福並無策劃斬人，惟與涉案人士有關係。



雙方恩怨源於2020年在尖沙咀山林道一間夜場，當時兩批人馬疑消遣玩樂時，因事爆發衝突毆鬥，雙雙被捕，落下心結。昔日私怨難解，直至上周四雙方再同場出席元朗花炮會，在飯局上狹路相逢，疑有人憤恨湧上心頭，竟暗中「吹雞」派刀手埋伏，待「紫菜」離場後上前追斬，以圖江湖事江湖了。惟警方對違法暴力行徑必果斷執法，結果連累七旬超級元老也要被扣押受查。



傷者倒臥街頭。（資料圖片）

新界北總區反三合會行動組署理總督察陳養泉今日交代案情稱，上周四晚上9時，事主獨自行經元朗西裕街時遭4名蒙面男子持刀斬傷四肢，兇徒其後登上一輛白色私家車往朗天路逃去無蹤。警方根據線報及深入調查，鎖定多名涉案人士，於過去兩天（28日及29日）在本港多區展開拘捕行動，以涉嫌傷人罪，拘捕6名本地男子（27至70歲）。

新界北總區反三合會行動組署理總督察陳養泉交代案情。（陳浠文攝）

陳養泉續稱，案件屬個人糾紛，拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。他呼籲市民，如目擊案件或有資料提供，可致電3661 3381與新界北總區反三合會行動組聯絡。

至於6名疑犯在案中的角色仍有待進一步調查，而糾紛詳情，陳指涉及受害人的背景資料，未能透露。消息指，雙方之前為瑣事爭執過，不排除是報復行動。

翻查資料，「紫菜」為尖沙咀頭目「細B」愛將「阿七」的門生，「紫菜」曾涉走私及傷人案被捕。去年新義安殺入香港仔、田灣一帶，爭奪非法走私活動利益，與另一黑幫「和合圖」爆發激烈衝突。去年9月21日，西環發生撞車斬人案，和合圖成員「安B」駕車期間遭另一輛私家車連番追撞，失控剷上行人路，再被兩名刀手斬傷雙腳。港島總區反三合會行動組經調查後拘捕7名男子，據報道指包括「紫菜」在內的數名尖沙咀新義安成員。

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上周四斬人的情況被車cam拍攝到，並上載互聯網，短片顯示，事主被兇徒追到西裕街18號對開失足倒地，兩名途人嚇至急忙躲避。其中穿黃色衫的刀手最兇狠，揮刀狂斬最少10刀，另外3名同黨亦先後加入，事主毫無反抗能力，只是坐跌地上捱斬。斬人過程約10秒，事主捱斬近20刀，最後全身受傷淌血目送兇徒離開；亦有影片可見兇徒最終登上一輛白色七人車逃去。另一批網上流傳的照片可見，事主捱斬後倒臥地上，附近的食客及街坊曾上前視察其情況，及後由救護員接手急救。

事主受傷倒地，由接報趕至的救護員治理。（網上圖片）