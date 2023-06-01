閃電行雷｜12小時內閃電逾12,000次　天文台：18年來排第4位

受強烈熱帶風暴瑪娃影響，本港今早雷電交加，其中屯門和田邨更有單位被網民拍到被雷電擊中一剎，令人嘩然，莫不替該住戶擔心。天文台回覆《香港01》指，今早閃電的次數，是18年來排第4，比首位少2,000次，算是相當多的數目。



天文台署理高級科學主任林學賢稱，今日凌晨零時至中午12時，天文台共錄得約12,000次雲對地的閃電，是自2005年天文台閃電定位系統運作後，排第4位多。2010年曾出現14,000次雲對地的閃電，排行首位；2020年6月則分別出現有兩次，分別約14,000次及13,000次，排第二和第三位。

林學緊解釋，今次頻密的雷電主要是受強烈熱帶風暴「瑪娃」影響。由於大氣變得不穩定，出現高溫觸發的對流天氣。今早凌晨時分，廣東內陸有強雷雨區發展，並向南移動，影響珠江口一帶。

對於今早屯門和田邨疑有雷電劈中單位，林學賢稱，一般而言高處或導電性高的物體，例如金屬才會被雷電擊中，但每次閃電實際擊中的位置，都會受很多其他因素影響，帶有一定隨機性，指「從片段未能確定單位被雷電擊中的原因」。

林學賢稱，一般而言高處或導電性高的物體，例如金屬才會被雷電擊中，但每次閃電實際擊中的位置，都會受很多其他因素影響，帶有一定隨機性。（資料圖片/蘇煒然攝）

受強烈熱帶風暴「瑪娃」影響，本港今早有連場大雨，黃色暴雨警告信號及雷暴警告夾擊下，今日（1日）早上7時許，有網民拍得屯門和田邨和喜樓一個高層單位疑遭雷劈中，期間更出現火光。影片可見有一道閃電劃破長空，疑撃中單位，相隔半秒後傳來巨大雷響，拍片者及附近人士莫不失聲驚叫，網民紛紛留言關心該單位情況。

屯門和田邨一個單位疑被電劈中。（Facebook群組顯影屯門。青山散步/Carol Tam影片截圖）

單位疑被雷劈中出現火光（Facebook群組顯影屯門。青山散步/Carol Tam影片截圖

天文台於今日（1日）凌晨3時15分發出雷暴警告，直至今早9時55分才取消，生效時間共6.5小時。雷暴警告生效期間，香港境內雲對地閃電總次數為12,367次，新界西有2,706次，佔整體次數約21.9%。



天文台在清晨5時15分發出黃色暴雨警告信號，至早上8時取消。黃雨生效期間，天文台於上午7時06分更新局部地區大雨提示稱，坪洲及屯門區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。