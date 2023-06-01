閃電行雷︱大廈裝避雷針都無用？ 梁榮武解釋雷電識轉彎原因

屯門和田邨和喜樓一個高層單位，今早（1日）在黃雨警告及雷暴警告雙重夾擊下，疑遭雷電劈中，期間更出現火光。前天文台助理台長梁榮武直言事件罕見，他指閃電並非行直線，而是行不規則的「之字型」，即使大廈頂層有避雷針，並未必能做到百分百保障。



單位疑被雷劈中出現火光（Facebook群組顯影屯門。青山散步/Carol Tam影片截圖

前天文台助理台長梁榮武表示已看過網片，坦言：「我都係第一次見到。」他指即使大廈有安裝避雷裝置，亦無可能做到百分百保障，凡事總有例外。他解釋閃電並非行直線，而是行不規則的「之字型」，所以雷電未必次次都會擊中避雷針，今次就是一個例子。

梁榮武又指，大廈頂層或天台安裝的避雷針，一般是由粗銅線製成的金屬棒，可以將附近的雷電吸引過來，直接引流落地下，保護建築物不受雷擊。他形容避雷針猶如一把無形的雨傘，理論上在雨傘範圍內是不受雷電的衝擊，尤其對最高十層八層樓，而中層或低層則可能脫離保護傘的保護。至於避雷針保護範圍究竟有多廣，則要視乎避雷針設計。

梁榮武表示，現代的高樓大廈建築物料及結構良好，雷電擊中單位的牆身，應不會對屋內住客造成傷害；即使雷電擊中汽車，根據「法拉第籠」效應，車內的乘客亦不會有事。但他補充指，閃電本身是一個極強的電流，產生的電磁波，會對室內的電器或電線帶來感應電流（induced current），如果感應電流太強，或會造成電器故障或損毀。