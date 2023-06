閃電行雷︱被雷劈中單位牆角崩毀　尼泊爾女戶主驚述：It's scary

今日(1日)早上黃雨警告及雷暴警告夾擊下,一道閃電劃破長空,撃中屯門和田邨和喜樓27樓一個單位。記者中午親到該單位視察,並接觸到被雷擊中的單住住戶,他們是一戶尼泊爾家庭,一家四口入住約半年。女戶主Gurung Preeti憶述,事發時聽到巨響及見到黃色閃光,丈夫事後檢查發現主人房外的牆角崩毀。她形容當時單位像似在震動(The whole house is like moving...I feel like moving.),幸一家四口和鄰里也沒受傷,可算是非常幸運。



Gurung Preeti指,今早6時50分在主人房為就讀小學的幼女梳頭準備返學,突然有一道閃電疑擊中單位,她直言:「The sound was scary, the lightning is yellow.(聲音很嚇人,閃電是黃色的)」她表示第一次見到這情況,形容場面非常危險,並感到害怕「very dangerous, feeling scared」,她馬上與女兒跑出房間。丈夫事後發現主人房外一處牆角崩毀,懷疑被雷擊中所致,她檢查屋內的電器,並無異樣;而事件令女兒遲了上學,亦令她害怕得不敢進入房間。丈夫隨後通知大廈保安,對方於10時許上門了解情況及拍照記錄。



女戶主Gurung Preeti與兩名女兒接受訪問。

主人房外一處牆角崩毀。