閃電行雷︱被雷劈中單位牆角崩毀　尼泊爾女戶主驚述：It's scary

今日（1日）早上黃雨警告及雷暴警告夾擊下，一道閃電劃破長空，撃中屯門和田邨和喜樓27樓一個單位。記者中午親到該單位視察，並接觸到被雷擊中的單住住戶，他們是一戶尼泊爾家庭，一家四口入住約半年。女戶主Gurung Preeti憶述，事發時聽到巨響及見到黃色閃光，丈夫事後檢查發現主人房外的牆角崩毀。她形容當時單位像似在震動（The whole house is like moving...I feel like moving.），幸一家四口和鄰里也沒受傷，可算是非常幸運。



Gurung Preeti指，今早6時50分在主人房為就讀小學的幼女梳頭準備返學，突然有一道閃電疑擊中單位，她直言：「The sound was scary, the lightning is yellow.（聲音很嚇人，閃電是黃色的）」她表示第一次見到這情況，形容場面非常危險，並感到害怕「very dangerous, feeling scared」，她馬上與女兒跑出房間。丈夫事後發現主人房外一處牆角崩毀，懷疑被雷擊中所致，她檢查屋內的電器，並無異樣；而事件令女兒遲了上學，亦令她害怕得不敢進入房間。丈夫隨後通知大廈保安，對方於10時許上門了解情況及拍照記錄。



女戶主Gurung Preeti與兩名女兒接受訪問。

主人房外一處牆角崩毀。