深水埗倫常命案｜29歲印度婦用枕頭焗死3幼女　不排除涉家庭糾紛

深水埗桂林街一唐樓單位發生倫常命案，3名年僅2至5歲的女童慘死。今日（5日）上午11時許，桂林街115號一唐樓單位女子報案，聲稱「老公殺咗3個小朋友」，又提及丈夫用刀刺傷她和3名女兒。警方到場後發現3名女童（2歲、4歲及5歲）昏迷不醒，由救護車送往明愛醫院搶救後不治。報案女子為印度籍，警方經調查後，相信她為疑兇，以涉嫌謀殺將其拘捕。



【16:18】警方尋獲3名女童的父親，暫時調查無證據顯示他與疑兇近期有吵架，並相信他與4母女已有一段時間沒有聯絡。事前無任何紀錄顯示曾有家庭暴力問題。

【16:15】事發單位約200多呎，一房一廳，在枕頭上發現少量血迹，其中一女童屍體的嘴及鼻亦有血迹，故不排除用枕頭焗死，但確實死因有待驗屍確定。

【16:13】女疑兇與丈夫分居約一年，她無業，與3名女兒一家四居住上址，其中2人正就讀幼稚園、1人未入學；一家主要靠綜援生活。

【16:10】涉案女子在案發單位居住約11個月，與丈夫已分居一段時間。行兇後，她致電居於新界的母親報稱殺了人。警方指她精神狀況良好，沒有精神病紀錄，向社署了解後，得悉之前有社工跟進，但去年年底檔案已關閉，不排除案件有可能涉及第三者等家庭感情問題，疑兇不想3名女兒交由他人照顧。

【16:04】西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，事發後在上址劏房尋獲1名29歲印度籍女子，當時睡房木門反鎖，其後發現5歲、4歲、2歲女童昏迷床上，送院後不治，她們無表面傷痕。經調查後，不排除該名印度籍女子用枕頭焗死3名女兒。事發時鄰居未聞吵鬧聲。

【16:00】警方下午4時在深水埗桂林街現場交代案情。

【15:00】案中母親涉嫌謀殺被捕，在現場由警員以黑布蒙頭帶走。

【14:15】警方將案件由傷人改列謀殺。

【13:56】警方將於今日下午4時，在現場交代案情。

【13:46】警方於上午11時01分接獲案中女子自行報案外，4分鐘前（10時57分）亦接獲一男子報案。消息稱，今早女戶主曾致電母親（3名女兒的外婆）承認殺害了三名女兒，母親聞言連忙致電兒子（3名女兒的舅父），由他趕到桂林街查看，但當時門戶鎖上，於是報警。舅父報警時沒有提過有刀。《香港01》向警方查證，於早上10時57分接獲一男子報案，指其姐可能持刀，有危險性，案件列發現精神紊亂人士，其後與傷人案合併處理。

【13:18】消息指，母親承認犯案，將會被拘捕。警方正調查她是否有精神問題。由於她現時語無倫次，不斷說有鬼，將會安排送院。

【13:11】現場消息指，母親已被警方帶往警署調查。

【13:00】3名女童的父親駕貨車返回現場，探員一度將他帶上樓調查，及後將他帶走助查，警方並沒有為其上手銬，正調查他與案件是否有關。

【12:42】另一名約6歲女童亦告不治。

【12:34】涉事一家五口是非華裔人士，全部人有香港身份證。

【12:28】警方稱，送院的3名女童中，兩歳及4歲女童不治。警方在現場調查後，相信案中沒有使用利刀，死者身上亦沒有刀傷，不排除她們被焗死。警方在現場未尋獲父親，正聯絡調查；而母親則在現場助查。

【12:10】另一名女童由救護車送往明愛醫院搶救。現場消息指，3名傷者為南亞裔人士。西九龍重案組到明愛醫院，亦有軍裝人員帶同南亞裔翻譯人員及社工到醫院協助調查。

【11:50】大批穿着避彈衣的警員，荷槍實彈在現場搜索。現場鴨寮街至汝州街一段桂林街封鎖，氣氛緊張。