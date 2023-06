深水埗倫常命案｜疑兇正辦離婚　近日言語怪異稱「有鬼跟住佢」

深水埗今早(5日)揭發的倫常慘案,3名年僅2至5歲的女童疑被焗死,涉嫌行兇者卻是其29歲印度裔母親。消息稱,女疑兇與丈夫結婚7年,其後婚姻觸礁,去年開始分居,現正辦理離婚手續。過去兩日,家人與疑兇傾電話期間,發現其言語異常,不但自言自語 ,更聲稱「有鬼跟住佢」,詎料今日便發生慘劇。



涉嫌殺害3名女兒(2、4、5歲)的29歲女疑兇,2016年與任職貨車司機的巴基斯坦籍丈夫拉埋天窗,其後接連誕下3女;惜好景不常,兩人婚姻觸礁,直至去年兩人分居,並正辦理離婚手續。

據了解,疑兇與居於錦田的母親及胞弟關係一向良好,經常會傾電話聯絡。惟過去兩日,家人發現她言語怪異,經常自言自語,更聲稱「有鬼跟住佢」,直至今日便發生慘劇。3女童的姑母趕至醫院時,亦頗為激動稱:「I dont know why she killed them(我不知道她為何要殺了她們!)」

消息稱,早前夫婦二人因家庭問題而驚動社工介入,分居後已結案。警方指,案件不排除涉及第三者等家庭感情糾紛,但據悉是否正在爭取撫養權仍需待查,同時疑兇雖然無精神病紀錄,但由於其報案時語無倫次,警方亦會深入調查其精神狀態。

據了解,疑兇與丈夫分居後,偕3名女兒同住於桂林街115號劏房單位。今晨近11時,疑兇致電母親稱殺害了自己女兒,母聞訊大驚,因近日疑兇不時言行怪異,擔心有意外,遂通知兒子(即疑兇弟弟)報警求助。軍裝警員接報趕往單位,與此同時,疑兇掛斷電話後,數分鐘後又自行報警求助,時而稱自己殺了人,時而指另一男人殺人。當軍裝警員抵達單位及進入屋內後,疑兇表現平靜。直至探員向其查問時,她再次表現古怪,提及「黑魔法」、「有鬼」等說話。