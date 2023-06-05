深水埗倫常命案｜疑兇正辦離婚　近日言語怪異稱「有鬼跟住佢」

深水埗今早（5日）揭發的倫常慘案，3名年僅2至5歲的女童疑被焗死，涉嫌行兇者卻是其29歲印度裔母親。消息稱，女疑兇與丈夫結婚7年，其後婚姻觸礁，去年開始分居，現正辦理離婚手續。過去兩日，家人與疑兇傾電話期間，發現其言語異常，不但自言自語 ，更聲稱「有鬼跟住佢」，詎料今日便發生慘劇。



涉嫌殺害3名女兒（2、4、5歲）的29歲女疑兇，2016年與任職貨車司機的巴基斯坦籍丈夫拉埋天窗，其後接連誕下3女；惜好景不常，兩人婚姻觸礁，直至去年兩人分居，並正辦理離婚手續。

據了解，疑兇與居於錦田的母親及胞弟關係一向良好，經常會傾電話聯絡。惟過去兩日，家人發現她言語怪異，經常自言自語，更聲稱「有鬼跟住佢」，直至今日便發生慘劇。3女童的姑母趕至醫院時，亦頗為激動稱：「I dont know why she killed them（我不知道她為何要殺了她們！）」

消息稱，早前夫婦二人因家庭問題而驚動社工介入，分居後已結案。警方指，案件不排除涉及第三者等家庭感情糾紛，但據悉是否正在爭取撫養權仍需待查，同時疑兇雖然無精神病紀錄，但由於其報案時語無倫次，警方亦會深入調查其精神狀態。

據了解，疑兇與丈夫分居後，偕3名女兒同住於桂林街115號劏房單位。今晨近11時，疑兇致電母親稱殺害了自己女兒，母聞訊大驚，因近日疑兇不時言行怪異，擔心有意外，遂通知兒子（即疑兇弟弟）報警求助。軍裝警員接報趕往單位，與此同時，疑兇掛斷電話後，數分鐘後又自行報警求助，時而稱自己殺了人，時而指另一男人殺人。當軍裝警員抵達單位及進入屋內後，疑兇表現平靜。直至探員向其查問時，她再次表現古怪，提及「黑魔法」、「有鬼」等說話。