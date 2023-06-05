大地任我行｜私家車衝燈逆線反轉西九後撞巴士　73歲翁涉危駕被捕

美孚昨午（4日）發生私家車撞巴士車禍，揭七旬司機「大地任我行」成馬路炸彈。73歲姓黎涉案私家車男司機，昨午在美孚撞向一輛埋站九巴車尾，受傷送院，揭發事前曾在油麻地逆線行駛及衝紅燈，以及在旺角彌敦道逆線行駛。

黎翁在旺角及油麻地多次違反交通規則的情況，遭途人及其他車的車cam拍下，警方今日（5日）表示留意到私家車疑在旺角彌敦道逆線行駛的片段，西九龍總區交通部人員經深入調查後，今午在長沙灣區拘捕一名73歲姓黎男司機，涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查。



警方調查顯示，涉案私家車昨午4時在旺角彌敦道及登打士街交界懷疑逆線行駛，其後駛至油麻地眾坊街及廟街交界時懷疑逆線行駛及衝紅燈。當該私家車駛至美孚荔枝角道一巴士站時，懷疑失控撞向一輛巴士，黎翁眼受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

▼私家車在旺角彌敦道逆線行駛▼



事發在昨日下午，私家車先後在旺角及油麻地多次違例駕駛，不但衝紅燈外，更在車來車往的彌敦道逆線行駛，途人炮轟：「有冇牌㗎你呀？」更不禁嘆：「無奇不有香港地，呢啲叫做新香港呀！」私家車其後在美孚新邨對開，撞向一輛埋站的巴士車尾，73歲姓黎私家車男司機眼角受傷送院。

▼私家車在油麻地逆線行駛及衝紅燈▼



▼私家車在美孚撞巴士▼



私家車在美孚疑收掣不及，撞向埋站巴士的車尾，73歲姓黎私家車男司機（私家車車頭旁）受傷送院。（網上圖片）

任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月；再被定罪則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，指出這除了妄顧行人安全構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。