BYD比亞迪陳列室刑毀　總代理：灣仔尖沙咀天水圍店周二正常營業

中國電動車廠BYD比亞迪，位於灣仔、尖沙咀、元朗及天水圍的4個陳列室及服務中心，於12日凌晨時份遭到被連環惡意破壞，包括玻璃櫥窗被人淋紅油及大閘遭車撞毀等。BYD香港總代理聯大汽車於同日晚上發聲明，指對於陳列室遭到暴力襲擊及刑事毀壞，已經報案處理，並會配合香港警方進行調查。聯大在聲明中「強烈譴責」擾亂公共秩序，呼籲社會各界共同維護社會秩序安定。聲明中提到，現時灣仔店及尖沙咀店已經復修完成，周二可以繼續營業；天水圍「4S」店正常營業，新車交付及售後服務正常。惟元朗店因復修需時，預計至本周末始能完成。



聯大汽車發表聲明。

聯大汽車營運總監崔慶銓，較早時回覆《香港01》查詢指「唔知邊啲人喺度搞事」，暫未知道作案者身份，已經將閉路電視紀錄交予警方跟進調查。被問到會否加強保安，崔指營業時間有保安，至於聘請通宵夜更保安則無奈道：「個show（表演）完咗都唔需要保安。」

至於聯大汽車一名姓施的銷售總經理，於12日早上在元朗店外，向記者形容事件為「襲擊」，相信不是一般尋仇事件：「我相信唔會係一個針對我個人嘅行為，應該都係針對...有機會係針對成個品牌（比亞迪），或者係叫做唔止係品牌，係成個國產車。」他指比亞迪電動車最近銷量可觀，帶動本地國產車市場，或會影響本地其他車行、品牌；今次事件屬意料之外，影響公司營業，希望警方重視今次案件。

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