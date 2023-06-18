蔡天鳳碎屍案︱下午寶福紀念館閉門設靈　工人加緊佈置靈堂

名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬於今日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈；明早大殮後靈柩送往大嶼山寶蓮禪寺火化，儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。據了解靈堂不對外開放，僅至親才會瞻仰遺容，料有千名親友到場致意。工人今早密鑼緊鼓打點佈置，對於外來人士甚為警惕。



喪禮今日（18日）下午4時至晚上10時在大圍寶福紀念館進行，明早（19日）大殮後辭靈移送往大嶼山寶蓮禪寺火化。儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。喪禮閉門進行，只限至親參與。工作人員密鑼緊鼓佈置，現場所見相信地下寶福堂、寶勝堂打通，有大量花籃，車道亦以粉紅紗帳裝飾，闊約5呎的蔡天鳳的遺照已聳立靈堂。

據知將會有千人出席喪禮，大部分是來自海南親友；只有最親才會瞻仰遺容。蔡天鳳遺骸以3D打印技術完成修復，先於外國公司處理，之後送到國內公司加工，經過多重跨國修復，據悉復原程度相當高。