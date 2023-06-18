蔡天鳳設靈｜城中名人送花牌致哀 包括Abby好友方媛、郭富城
撰文：黃學潤 吳詠瑩
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名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬於今日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈；明早大殮後靈柩送往大嶼山寶蓮禪寺火化，儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。中午12時起，陸續有人將花籃、花牌等送到寶福紀念館，不少為城中名人，包括Abby生前好友方媛及其丈夫郭富城的花牌、以及蔡一智夫婦、樂易玲，以及相信是郭富城經理人小美（原名梁美薇）的花牌。
喪禮今日（18日）下午4時至晚上10時在大圍寶福紀念館進行，明早（19日）大殮後辭靈移送往大嶼山寶蓮禪寺火化。儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。喪禮閉門進行，只限至親參與。工作人員早於數日前已開始佈置，至今早加緊佈置工作，現場所見相信地下寶福堂、寶勝堂分別設為主禮堂及副禮堂，門外放有大量花籃。由於蔡天鳳生前喜好粉紅色，故靈堂以粉紅色為主色調，車道亦以粉紅紗帳裝飾，闊約5呎的蔡天鳳的遺照已聳立靈堂。
據知，將會有千人出席喪禮，大部分是來自海南親友；只有最親才會瞻仰遺容。蔡天鳳遺骸以3D打印技術完成修復，先於外國公司處理，之後送到國內公司加工，經過多重跨國修復，據悉復原程度相當高。
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蔡天鳳碎屍案最新進展?
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。警方再落案起訴一名遊艇公司職員林舜一項協助罪犯罪。及後，一名女子於內地落網，被移交香港警方，被暫控一項協助罪犯罪。警方亦拘捕一名潘姓女子KOL，翻查其Instagram，原來有不少明星藝人合照。