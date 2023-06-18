蔡天鳳設靈｜眾親屬陸續到場　包括母親五姐、丈夫Chris及子女

名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬於今日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈；明早大殮後靈柩送往大嶼山寶蓮禪寺火化，儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。中午12時起，陸續有人將花籃、花牌等送到寶福紀念館，不少為城中名人，包括Abby生前好友方媛及其丈夫郭富城的花牌。至下午3時10分起，現場所見，Abby母親「五姐」、丈夫Chris帶同子女等親屬一身素衣，到達寶福紀念館打點準備，其後有過百名親友排隊準備進場，隊伍沿悠安街一直排至下城門道。



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喪體進場處的兩側，擺放了蔡天鳳的巨型相框。（黃學潤攝）

喪禮今日（18日）下午4時至晚上10時在大圍寶福紀念館進行，明早（19日）大殮後辭靈移送往大嶼山寶蓮禪寺火化。儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。喪禮閉門進行，只限至親參與。工作人員早於數日前已開始佈置，至今早加緊佈置工作，現場所見相信地下寶福堂、寶勝堂分別設為主禮堂及副禮堂，門外放有大量花籃。由於蔡天鳳生前喜好粉紅色，故靈堂以粉紅色為主色調，車道亦以粉紅紗帳裝飾，闊約5呎的蔡天鳳的遺照已聳立靈堂，其後進場處兩側亦放置了兩幅巨型相框。

據知，將會有千人出席喪禮，大部分是來自海南親友；只有最親才會瞻仰遺容。蔡天鳳遺骸以3D打印技術完成修復，先於外國公司處理，之後送到國內公司加工，經過多重跨國修復，據悉復原程度相當高。

▼城中名人送花牌 包括郭富城夫婦▼