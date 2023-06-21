BYD比亞迪刑毀案｜尖沙咀兩南亞漢欲淋油遇警埋伏　累計10人被捕

中國電動車廠BYD比亞迪在香港的4個陳列室及汽車維修中心，上周一（12日）凌晨被人連環破壞，包括遭淋紅油及撞閘。事隔一周，警方今日（21日）凌晨時份，於品牌位於尖沙咀的陳列室附近進行埋伏行動，拘捕兩名非華裔男子，年齡分別為27及47歲，並於其身上搜出追債單張、溪錢及油漆。連計早前已拘捕的8人，警方目前已拘捕10人。



高級督察黃俊康交代案件。（梁偉權攝）

警方有組織罪案及三合會調查科C組高級督察黃俊康表示，警方接獲情報，指品牌位於尖沙咀的陳列室，有可能再遭受刑事破壞。今日（21日）凌晨2時半，探員在陳列室附近拘捕兩名持香港身份證的尼泊爾裔男子（27歲及47歲），並在他身上及附近後巷，找到大量追數單張、溪錢及黑色油漆，相信他們正打算向陳列室再次淋油。警方相信事件與個人財務糾紛有關，暫時沒有證據與汽車品牌有關連。新界北總區刑事部早前就案件已拘捕8人，現時增至10人被捕。

警方再次呼籲，刑事毁壞為相當嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁，市民切勿以身試法。打擊黑社會及有組織罪案，是警務處處長首要行動，警方對於所有黑社會暴力罪行絕不姑息。案件仍然在調查當中，不排除有更多人被捕。

↓↓BYD比亞迪元朗陳列室遭撞閘↓↓



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↓↓BYD比亞迪尖沙嘴、灣仔、天水圍陳列室遭淋紅油↓↓

