旺角冧石屎｜消防兩接報到場處理　今未發現即時下墮風險物件

旺角寶安大廈分別於7月2日及今日（5日）兩度出現石屎剝落，屋宇署確認今早批盪剝落事故的涉事單位外牆與上次出現事故為同一單位，不排除相關外牆批盪於7月2日簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致使出現今次剝落的情況。



消防處表示，兩天均有出動鋼梯車，接載屋宇署人員在肇事大廈外牆進行勘察。在7月2日，消防處人員應警方要求，到上址移除有即時下墮風險的物件。經視察後，發現需要移除一部冷氣機及散落在不同樓層簷篷上的石屎碎片到安全地方；今日則未有發現存有即時下墮風險之物件需要移除。



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消防處表示，就7月2日寶安大廈外牆石屎鬆脫的事故，人員應警方要求到上址移除有即時下墮風險的物件。人員到場視察後，發現需要移除一部冷氣機及散落在不同樓層簷篷上的石屎碎片到安全地方。及後，亦利用鋼梯車接載屋宇署人員在肇事大廈外牆進行勘察。

於今日（5日）早上，處方接報指於該大廈之外牆再有石屎鬆脫情況。人員到場後視察後，未有發現存有即時下墮風險之物件需要移除。其後，消防人員亦利用鋼梯車，接載屋宇署人員在肇事大廈外牆堪察，並將現場移交予屋宇署人員作進一步跟進。

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事發於今日上午8時許，旺角寶安大廈大量石屎剝落，石屎最大有拳頭般大，幸無人受傷。消防與警方商討清理現場，並架起雲梯了解冧石屎樓層及範圍。消防員登上天台，視察16樓涉嫌僭建的簷篷；屋宇署則出動航拍了解。至下午1時，搭棚車到達旺角道，預料在寶安大廈搭棚緊急清拆並修葺冧石屎範圍。工人迅速在旺角道行人路與車路之間開始搭棚。

這是寶安大廈4日內第二次石屎剝落，周日（7月2日）大量石屎、鐵枝等雜物從高處墜落，當中有貨車被石屎擊中。經屋宇處調查，墮下的石屎簷篷為16樓僭建物。

發展局局長甯漢豪今日表示高度關注事件，已要求屋宇署於今日就寶石大廈情況、所採取的防護措施向公眾交代。她又指，正檢視當中有何修葺工程需要盡快處理，「政府主動做完，向業主立案法團追收返款項」，並已要求屋宇署署長全面統計現時有多少樓宇獲發強制驗樓通告後，卻仍未依從指示。