雙非男童被遺棄｜律師指若證明涉遺棄　或違疏忽照顧兒童罪

12歲「雙非」男童陳泓儒，隨母親來港入住賓館4日，昨天（21日）被遺棄在廣華醫院，男童目前獲社署安排接受臨時住宿照顧服務，署方指會繼續跟進其福利需要。有執業律師表示，假如有足夠證據證明男童母親涉嫌遺棄，有機會違反《侵害人身罪條例》中「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名，不論是本地人或內地人均適用。



男童陳泓儒，年齡12歲，身高1.45米，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚，蓄短黑直髮。警方呼籲男童的親人或有資料提供的市民，盡快與任何一間警署聯絡。（警方提供）

執業律師兼區議員廖成利表示，假如有足夠證據證明男童母親涉嫌遺棄，有機會違反《侵害人身罪條例》中「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪名，不論是本地人或內地人均適用，惟首先需要相關人士身在香港。被問到警方可否尋求內地執法部門協助，廖成利指兩地部門近年協作愈來愈多，但有關內地父母在香港遺棄兒童的個案比較罕見，因此需要視乎警方如何處理。

廖成利又指，男童若是在香港出世，便有權在香港居留。至於有關監護權的安排，由於男童父母仍然在生，即使男童有親屬在港，亦需要由法庭判定是否可以由他們擔任男童的監護人，原則是以男童的最佳福利為依歸，「就算讀書、去醫院做手術都要監護人簽名」。臨時做法上可以由社署向法庭申請兒童保護令，由社署署長任監護人，其後可以由政府協助照顧男童至18歲，或者透過安排領養等方法，由法庭委任他人當男童的監護人。

消息指，雙非男童周二（18日）隨母來港並入住油麻地區一間賓館，抵港第4日與母親到醫院登記，表示肚瀉及咳嗽，母親留他獨自在醫院接受治療。據知，母親曾指示兒子，看畢醫生後便告訴護士被母親遺棄。護士得悉後報警求助，警方接手調查。

賓館負責人陳小姐表示，今日男童母親主動致電，陳小姐問及為何遺下兒子獨自在港，男孩母親指是帶兒子來港讀書。據了解，男童有本港身份證，父母為內地人。男童在港並無住所，以往並非經常留港。他身體及精神健康均無礙，今早上過兒童法庭，稍後將交由屯門兒童及青少年院照顧。