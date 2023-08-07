深井教會三日兩夜訓練營爆集體食物中毒　晚餐曾食卡邦尼通粉

香港青年獎勵計劃林村賽馬會愛丁堡公爵訓練營爆集體食物中毒事故，大批來自深井一間教會的營友，昨晚（6日）進食晚餐後今早感到肚痾不適，報警求助。現場消息指，昨日晚餐為營地即煮的卡邦尼通粉，內含培根、奶油及意粉，現正調查食物中毒是否卡邦尼通粉引致。衞生署衞生防護中心指案件涉及55人，部分人由救護車送往博愛醫院、北區醫院及大埔那打素醫院治理，其餘人士乘坐旅遊巴士離開營地。



+ 4

今（7日）早8時許，警方接報大埔林村坑下莆90號賽馬會愛丁堡公爵訓練營，多人昨晚進食晚餐後，今晨感到不舒服，當中包括中小學生。現場消息指，參加團體為深井一間基督教會，一行73人參加3日2夜的訓練營，今天是最後一日。昨日晚餐所有人進食由營地提供的卡邦尼意粉，多人出現肚痛肚痾症狀。

案件仍在調查階段，集體食物中毒尚未確定由卡邦尼意粉引致，據悉有營地職員曾一同進食，但堅稱沒有出現症狀。衞生署衞生防護中心人員正到場調查中。

衞生署衞生防護中心指案件涉及55人，最細僅7歲；香港青年獎勵計劃回覆《香港01》則指，收到44位營友於凌晨時分出現身體不適的情況，包括肚瀉及嘔吐，已立即將相關營友分別送往大埔那打素醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院及博愛醫院進行治療。

相關營友包括小朋友及成人於8月5日入營，進行三日兩夜的活動，並原訂於今日出營。營方會積極配合食物及環境衛生署的調查，並緊密跟進相關營友的狀況，若有進一步消息將向公眾發佈。