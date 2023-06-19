7食客父親節光顧石門彩福皇宴吃冰鎮鮑魚　疑食物中毒腹痛嘔吐

衞生署衞生防護中心今日（19日）公布兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及7人，他們昨日（18日）父親節於沙田石門的彩福皇宴用膳後出現腹痛、嘔吐及腹瀉等病徵，曾吃過冰鎮鮑魚，全部病人情況穩定。



沙田石門京瑞廣場彩福皇宴。(彩福婚宴網頁)

兩宗個案食客同日分別光顧午膳及晚膳

首宗個案涉及三男兩女，年齡介乎12至70歲，他們在昨日於沙田石門安群街京瑞廣場1期3樓的彩福皇宴午膳，約10至33小時後出現腹痛、嘔吐及腹瀉等病徵。另一宗個案涉及兩名分別16歲及51歲的男子，他們同日於同一所食肆晚膳，約10小時至12小時後出現類似病徵。

冰鎮鮑魚是彩福皇宴熱推食品之一。（彩福皇宴Facebook圖片)

兩批食客均有點「冰鎮鮑魚」。其中五名受影響人士已求醫，當中一人須入院。全部病人情況穩定。

衛生署提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

進食前及如廁後要洗手。