7食客父親節光顧石門彩福皇宴吃冰鎮鮑魚 疑食物中毒腹痛嘔吐
撰文：洪芷菁
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衞生署衞生防護中心今日（19日）公布兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及7人，他們昨日（18日）父親節於沙田石門的彩福皇宴用膳後出現腹痛、嘔吐及腹瀉等病徵，曾吃過冰鎮鮑魚，全部病人情況穩定。
兩宗個案食客同日分別光顧午膳及晚膳
首宗個案涉及三男兩女，年齡介乎12至70歲，他們在昨日於沙田石門安群街京瑞廣場1期3樓的彩福皇宴午膳，約10至33小時後出現腹痛、嘔吐及腹瀉等病徵。另一宗個案涉及兩名分別16歲及51歲的男子，他們同日於同一所食肆晚膳，約10小時至12小時後出現類似病徵。
兩批食客均有點「冰鎮鮑魚」。其中五名受影響人士已求醫，當中一人須入院。全部病人情況穩定。
衛生署提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：
光顧可靠及有牌照的食肆；
避免進食生的海產；
小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；
進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；
在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；
使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；
不要光顧無牌食物檔；
飲用經煮沸的水；
不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及
進食前及如廁後要洗手。