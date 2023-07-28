尖沙咀深仔記11食客大暑日食滑蛋食物中毒　或蛋有沙門氏菌又未熟

衞生署衞生防護中心今（28日）公布，尖沙咀「深仔記茶餐廳」發生兩宗懷疑食物中毒個案，病人在7月23日（廿四節氣中的大暑）到該茶餐廳晚膳，期間並進食滑蛋後，出現腹痛、發燒等病徵，個案合共涉及11人，全部病人情況穩定。中心經調查發現，個案可能由沙門氏菌引致，可能與滑蛋未有徹底煮熟或貯存溫度不當有關。



尖沙咀「深仔記茶餐廳」發生兩宗懷疑食物中毒個案。（OpenRice相片）

衞生防護中心正調查兩宗懷疑食物中毒個案。首宗個案涉及6男3女，年齡介乎3至62歲。病人於7月23日，在尖沙咀「深仔記茶餐廳」晚膳，約13至20小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。另一宗個案涉及33歲男子和29歲女子，二人同日於該茶餐廳晚膳，約13小時後出現類似病徵。

食安中心疑食物未有徹底煮熟或貯存溫度不當

衞生防護中心表示，其中6人已求醫，均毋須入院，全部病人情況穩定。流行病學調查顯示，兩宗食物中毒個案可能由沙門氏菌引致，懷疑涉及的食物為滑蛋。食物安全中心亦已到該茶餐廳視察，初步調查發現，導致食物中毒的原因包括食物未有徹底煮熟和貯存溫度不當。調查仍在進行中。

衞生防護中心呼籲，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

• 光顧可靠及有牌照的食肆；

• 避免進食生的海產；

• 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

• 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

• 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

• 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

• 不要光顧無牌食物檔；

• 飲用經煮沸的水；

• 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；

• 進食前及如廁後要洗手。

