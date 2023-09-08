黑雨水浸︱港燈：港島多區電力受影響　正設法恢復偏遠村郊供電

破紀錄最長時間的世紀黑雨，在全港多處造成嚴重災情，有港島大浪灣村市民報稱唯一通道石澳道，因為冧山泥而「封村」，加上停電及電訊商信號中斷，村落幾成「孤島」。港燈回覆《香港01》查詢時指，黑雨期間港島多區嚴重水浸，多處建築物電力供應受影響，雖然大部份已恢復正常；惟少部分偏遠村郊因交通受阻，港燈工程人員正嘗試利用不同方法，盡快向受影響的少數客戶恢復供電。



石澳道山泥傾瀉。（讀者周小姐提供）

港燈發言人表示，黑色暴雨警告生效的時間內，港島多區持續出現嚴重水浸，港燈部分電站設施及對個別建築物的電力供應受到影響。目前大部分早前受影響地區的供電服務，已經恢復正常。

受影響客戶包括南區赤柱海灘路附近約60戶。由於前往赤柱的道路受阻，港燈搶修車輛未能通過，工程人員需改為利用水路，由位於鴨脷洲的港燈碼頭出發，帶同相關維修器材，設備和物資，前往受影響的赤柱一帶地點搶修，該處供電服務於下午5時全部恢復正常。惟區內少部分偏遠村郊由於對外交通受阻，港燈工程人員正嘗試利用不同方法，盡快向受影響的少數客戶恢復供電。

在東區，受影響範圍包括北角、筲箕灣、柴灣的個別建築物，涉及約3,000名客戶。其中在柴灣宏德居，約有400多戶的電力供應由今日凌晨約2時受水浸影響停止，經港燈工程人員連夜搶修，已經在今日中午前陸續恢復正常。至於中西區及灣仔一帶的電力供應，在黑色暴雨警告發出期間，大致保持正常。期間曾有少量規模較細的停電事故，其後已恢復正常。

暴雨期間，港燈盡力調配並加派工程人員分赴不同地區全力搶修，務求在受影響的道路重開及在安全的情況下，盡快向受影響的客戶恢復電力供應。港燈就受今次百年罕見的暴雨導致部分客戶的電力供應受阻，謹此致歉，亦感謝受影響客戶的體諒。

港島多處水浸情況



黃大仙水浸情況



+ 2

警方正處理壞車

