紅山半島冧山泥｜航拍揭獨立屋花園消失　數十屋依山而建令人擔憂

9月7日至8日歷時長達16小時35分的破紀錄世紀黑雨，導致多區嚴重水浸及山泥傾瀉。其中港島大潭豪宅紅山半島所在的山坡，亦大面積冧山泥，70、72及74號3間獨立屋受影響；當中懷疑涉及僭建的72號獨立屋更有即時危險。據《香港01》航拍片段所見，70號屋草坪花園隨山泥「消失」，私人泳池如「懸空」一樣；另外多達數十間獨立屋均依山而建，情況令人擔憂。



涉事3間獨立屋對開的山泥盡塌，70號屋後花園草坪消失；有即時危險的72號屋，花園「懸空」。（香港01記者攝）

今早屋宇署與土力工程處曾派員到場視察。而下午的航拍片段可見，有懷疑戴上白色頭盔的工程人員，仍在涉事獨立屋一帶跟進事件。涉事3間獨立屋對開的山泥盡塌，70號屋臨海的後花園，原本綠意盎然的草坪，幾乎消失得無影無蹤，僅剩一小部份完好，上面兩張白色太陽椅則「避過一劫」。

至於有即時危險的72號屋，外搭棚架，花園「懸空」。發展局局長甯漢豪今日指，初步所見該屋確有僭建問題，修復後必定跟進；而74號屋亦險象環生，上面一間密封且滿佈樹叢的建築，僅僅位於鬆散的泥土上。俯瞰現場四周，整個紅山半島所在之處，有多達數十間獨立屋均臨海依山而建，若再發生山泥傾瀉，情況令人憂慮。

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屋宇署今晨回覆查詢時指，人員昨日到場勘察和評估後，發現72號屋有即時危險，已即時要求警方疏散有關佔用人，以確保安全。至於70及74號屋，屋宇整體結構雖無明顯危險，唯由於毗鄰斜坡山泥傾瀉，屋宇下方的擋土牆部分外露，需作進一步視察了解情況及評估，為安全起見，有關户主 /佔用人已按屋宇署人員指示，暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池及花園位置，以策安全。

據了解，72號屋的業主為前投資銀行黑石集團的高層。2015年，黑石將香港的購併顧問業務部，轉讓給Anthony Steains持有的公司Comprador Limited（慷博有限公司）。消息稱，該屋主身處泰國，事發時只有一名私人司機留宿，他向屋主交代情況後，自行撤離。

另外兩幢危樓獨立屋的業主，為數碼港首席投資官陳覺忠，公關界名人、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明。此兩幢獨立屋，據悉署方認為沒有受到影響，也不需要撤離。

今午仍有懷疑戴上白色頭盔的工程人員，在涉事獨立屋一帶跟進事件。（香港01記者攝）

警方則於昨日（9日）晚上8時05分及晚上10時34分，先後接獲相關部門於紅山半島報案，指要檢查涉事3間屋，擔心會無法入屋而通知警方支援。及後經檢查後，72號屋需要封鎖撤離，惟屋內已經人去樓空，故部門人員亦曾報警備案。