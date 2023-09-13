名人站劫案｜消息：警昨日再拘捕一人　累計3人落網

尖沙咀廣東道16號「名人站」周一（11日）遭3名非華裔男子持刀槌行劫，掠去20隻總值約370萬元的名錶。警方迅速同日破案，拘捕兩名巴基斯坦青年，其中一人為19歲劫匪，另一人為劫匪的胞弟。消息指，警方昨日（12）再拘捕多一人，案件累計共有3人落網。



19歲青年被捕後押返住所搜查。

案發於周一（11日）下午約3時48分，警方接獲多人報案，指尖沙咀廣東道16號「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約370萬元的20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去。事件中，一名女職員擦傷手指。被劫走的名錶包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的一隻手錶價值逾百萬元。

西九龍總區重案組隨即展開調查，並於飛鵝山部署。案發約一個半小時後，警方於飛鵝山山腳，拘捕19歲巴基斯坦籍涉案青年；並在附近叢林檢獲一個背囊，內藏被劫走的20隻名貴手錶。警方其後再拘捕一名17歲巴籍少年，據悉為在逃劫匪的胞弟，他因為否認認識疑匪而涉嫌誤導警務人員被捕。消息指，警方昨日（12）再拘捕多一人，案件累計共有3人落網。

警方又在宏光道一個露天停車場緝獲賊車，車內發現鐵槌等物品。

▼劫匪在尖沙咀名人站犯案情況▼

