名人站劫案｜19歲及10歲疑犯被暫控「行劫」罪　案件周四提堂

尖沙咀廣東道「名人站」於本周一（11日），遭3名非華裔男子持刀槌行劫，掠去20隻總值約370萬元的名錶。警方迅速破案，拘捕3名巴基斯坦裔青少年，包括分別19歲和報稱10歲的男劫匪，以及一名在逃接應車司機的胞弟（17歲）。

警方指，西九龍總區重案組人員經進一步調查後，13日在元朗區拘捕一名14歲非華裔男童，涉嫌「行劫」，他現正被扣留調查。調查顯示他是案發時其中一名持刀的疑犯，經過今次拘捕行動後，警方相信3名當日進入店內行劫的疑犯已全部被捕。據了解，該名14歲被捕男童為印度裔。

而早前被捕的一名19歲非華裔男子及一名10歲非華裔男童，已被合共暫控一項「行劫」罪， 案件將於14日上午（本周四）在九龍城裁判法院提堂，至於另一名17歲因誤導警務人員被捕的非華裔男童現已被獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。



▼警方押10歲男疑犯到尖沙咀名人站重組案情▼



警方今日押解10歲男疑犯進行案情重組。（左朗星攝）

▼9月11日尖沙咀名人站劫案現場▼



案發於11日下午約3時48分，警方接獲多人報案，指尖沙咀廣東道16號「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約370萬元的20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去。事件中，一名女職員擦傷手指。被劫走的名錶包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的一隻手錶價值逾百萬元。

西九龍總區重案組隨即展開調查，並於飛鵝山部署。案發約一個半小時後，警方成功於飛鵝山山腳，拘捕19歲巴基斯坦籍涉案青年；並在附近叢林檢獲一個背囊，內藏被劫走的20隻名貴手錶。

據了解，19歲青年與同黨乘私家車逃走期間中途落車，其後攜贓再搭的士往飛鵝山山腳匿藏等候同黨，結果未及分贓，便在百花林路飛鵝山匯豐變電站附近一樹下草叢被擒獲。其後警方再拘捕一名17歲巴籍少年，據悉他為負責駕駛接應車、其中一個劫匪的胞弟，他聲稱不認識疑匪而涉嫌誤導警務人員被捕。

10歲男童犯案時則身穿校服，但有穿着外衣遮掩。他向父母聲稱會上學，但實情卻去了尖沙咀搶劫，他犯案後隨其他劫匪登上接應車輛逃離現場，並在中途與19歲疑犯一同轉乘的士前往飛鵝山，期間他在車上脫去外衣，下車時只穿着校服。抵達飛鵝山後，19歲疑犯將贓物埋在一處叢林的樹下，而學生則截乘村民的順風車，前往彩虹離開，昨日落網。

警方昨日尋獲涉事銀色七人車，停在宏光道一個露天停車場。警員成功從車內起回一把懷疑為涉案疑人犯案時所用的牛肉刀及兩把未用過的鐵鎚。據了解，賊車掛上假牌，警到場時已拆去。

▼劫匪在尖沙咀名人站犯案情況▼

