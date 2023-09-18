黑雨沖走恐龍坑百豬　渠務署﹕私人地被填高　待執管後改善排水

本港於本月7日遭遇百年一遇暴雨，打鼓嶺恐龍坑一個豬場被洪水淹沒，最少200至300隻豬被沖走，估計損失最少100多萬元。場主質疑附近有人為一己私欲填河，以增加可用面積，河道變為一條水渠，因而引發水浸。



渠務署今（18日）回覆《香港01》查詢指，當日接報後隨即派遣緊急應變隊伍到場巡查並處理水浸情況，包括安裝水泵、清理河道等措施。渠務署又指，該豬場在2021年曾發生水浸，視察後發現豬場鄰近的河道下游有一片私人土地、及該處一段位處政府土地的一段天然溪流被填平填高。署方於最短時間及以最大限度修復該天然溪流至現時狀況，紓緩水浸情況，會待相關部門完成執管行動後，在政府土地範圍內安排進一步排水改善工程。



有小豬被沖到豬場外一渠之隔的小山坡，記者現場所見，如要將豬從豬欄越過圍牆和另一道圍欄再沖到該處，目測水位需達4米高。（王譯揚攝）

負責人余氏夫婦當日（8日）接受《香港01》訪問表示，洪水來得太快太急，水最深時比人還要高，余太形容是開業以來最嚴重一次「災難級」雨災，她與丈夫只能「眼白白」看着豬被水沖走，形容場內的豬幾近「全軍覆沒」，余先生保守估計損失最少100多萬元。

今次已不是余氏夫婦的豬場首次有豬被洪水沖走，2021年8月，一場暴雨同樣導致豬場水浸，逾40隻豬浸死，損失數十萬元；事隔兩年歷史重演，余太認為是因為附近一個建於2019年的貨倉導致。她稱貨倉未建造前，豬場旁原本有一條天然河道，位置正是豬場上方山坡圍欄外、現時水渠所在的地方；惟建設貨倉後，有人疑為一己私欲填河，以增加可用面積，河道變為一條水渠，「令到呢度咪大塞水，水浸囉！」

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渠務署：派緊急應變隊裝水泵清河道

《香港01》於9月7日向渠務署查詢有否接獲豬場水浸的通報，以及會如何協助受影響豬農。該署於9月18日回覆，指9月7日收到恐龍坑一個豬場的水浸報告，署方隨即派遣緊急應變隊伍到場巡查並處理水浸情況，包括安裝水泵、清理河道等措施，水浸情況其後得以紓緩。該署亦向豬場及附近居民提供沙包，以應對特大暴雨及極端天氣情況。

私人地及天然溪流遭填高建排水管 橫跨政府及私人地

渠務署又表示，根據紀錄，涉事豬場在2021年8月曾發生水浸，當時渠務署聯同多個相關部門多次到場視察，分析水浸原因和風險及制定紓緩措施。於聯合視察期間，發現豬場鄰近的河道下游有一片私人土地，以及一段位處政府土地的一段天然溪流均被填平填高，並於被填高位置發現一條懷疑是新建直徑約1.2米的地下排水管道，橫跨政府及私人土地。為盡速紓緩有關地段的水浸風險，渠務署立即在政府土地範圍內進行緊急工程，以盡量修復該天然溪流以提升排水能力，工程已在2021年10月完成。

該署稱，鑑於該段天然溪流旁邊屬私人地段並且已被填高，加上受制於地勢及施工安全問題，渠務署只能於最短時間及以最大限度修復該天然溪流至現時狀況，紓緩水浸情況。要更有效緩解水浸風險，需要妥善處理在上述私人土地上的填土和地下排水管道的情況。

相關部門執管後 會在政府土地安排排水改善工程

該署一直密切留意規劃署和北區地政處就該私人土地進行執管行動的最新發展，以便檢視合適的雨水排放系統改善措施。當相關部門完成執管行動，渠務署將於政府土地範圍內安排進一步排水改善工程，紓緩水浸情況。

另外，渠務署表示安排承建商定期清理渠道及河道，亦將恐龍坑一帶範圍納入暴風雨視察管理點，並會適時主動巡查。在惡劣天氣情況下，亦會派遣緊急應變隊伍到場巡查及提供即時協助。

記者於9月8日訪問余太時，她指養的豬是供養本地市場，雖然豬場「好細」，但港人大多會吃豬，豬農養豬算是「為自己生存，又係為社會」，惟面對現時景況，「政府係無人幫」，又稱水浸時曾致電999報案求助，惟救援人員表示因水浸而暫時未能到場。

立法會議員陳月明亦有到場視察，她指豬場所在位置經常「一落大雨都會沖（水）」，亦有去水、填泥和傾倒廢物等問題，而該處位於規劃中的北部都會區東面，她盼政府可盡早提出規劃，做好民生配套設施、特別是排污、排水設施。