JPEX案｜8人被捕逾1600人報案　涉款$12億　警凍結逾$6000萬資產

證監會上周三（13日）發聲明指虛擬資產交易平台JPEX無牌經營，並將案件轉介警方。昨日（18日）商業罪案調查科採取大規模執法行動，搜查多間辦公室，並先後以「串謀詐騙」拘捕林作及KOL「陳怡」等人。今早（19日）行政長官李家超形容事件有欺詐成分。警方與證監會下午4時召開記者會交代案情，其中警方表示至今共拘捕4男4女，包括涉案公司和場外找換店（OTC）的負責人和職員。截至昨晚10時半，警方接獲1,641人就相關事件報案，指未能在JPEX提取資產及懷疑被騙，涉及金額11億8,700萬元，初步相信全部是受害人真正「入金」金額，當中最大一宗的受害人「入金」損失4,000萬元。證監會則稱，所有被捕人士均收過證監會的警告信。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

警方聯同證監會交代JPEX案調查進度。圖左起為證監會法規執行部總監鄭德嘉、證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣、警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳、警司李慕賢及署理總督察麥偉光。（梁偉權攝）

商業罪案調查科高級警司孔慶勳指出，證監會本月13日發出警告聲明，指JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑。警方翌日（14日）接獲證監會轉介，並由商業罪案調查科跟進。警方十分重視事件，並立即設立熱線，呼籲懷疑受騙人士透過熱線及電子報案中心報案。而在證監會發出警告聲明後，JPEX在出金上限為1,000USDT的前提下，提高手續費至999USDT，變相限制出金。9月18日凌晨零時，JPEX更將理財頁面下架及停止一切交易。

截至昨晚10時半，警方共接獲1,641名受害人報案，包括1,129男512女，年齡介乎18至49歲，涉案金額約港幣11.87億元。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳（左朗星攝）

商業罪案調查科警司李慕賢指出，警方調查顯示JPEX利用廣告、媒體、場外找換店（OTC）及KOL宣傳，吸引投資者，用戶註冊後可在該平台兌換不同加密貨幣，或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。JPEX亦發行名為「JPC」的平台幣，惟JPC在其他平台不能交易，亦不可用於支付，流通性極底即「根本唔值錢」。用戶被游說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，聲稱到期後可獲極高回報。JPEX同時要求提供加密貨幣的私鑰作保管，調查發現JPEX基本上控制用戶的資產。另外，在證監會9月13日發出警告聲明後，JPEX亦變相限制用戶出金。警方考慮到JPEX運作模式、宣傳手法，以及用戶無法提取自己的虛擬資產，故有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

警方商業罪案調查科警司李慕賢（左朗星攝）

警方表示，由於事件牽涉巨大公眾利益，故商業罪案調查科連日作出多方面的調查及向受騙市民錄取口供，昨日（18日）展開代號「鐵關」行動，拘捕4男4女（22至52歲），涉嫌「串謀詐騙」，包括可疑公司和OTC的負責人及職員。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。至於警方因什麼原因作出拘捕，商業罪案調查科警司李慕賢表示是出於被捕人的角色，認為他們有份參與「氹投資者」進入騙局。

行動中警方亦搜查多個處所，包括被補人居住地點及多間OTC，共檢獲約800萬元現金、名貴首飾、電話、電腦及與JPEX相關的文件等。商業罪案調查科亦對被捕人及相關公司進行財富調查，共凍結銀行結餘約1,500萬港元，亦執行相關程序以凍結3個物業，總值約4,400萬港元，並考慮充公該批6000多萬元其犯罪得益。

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被問到有懷疑與案相關的藝人已離港前往馬來西亞，警方表示調查仍然進行中，會根據相關人士的參與程度及在案件的角色採取相應行動，若有人真的犯法，有需要時會將相關人士從外地引渡回香港。

證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，在2017年已經開始關注虛擬資產領域，其中中央虛擬資產交易平台是較常見、對投資者構成最高風險的虛擬資產服務，惟證監會無權強制虛擬資產交易平台接受監管。至2019年，證監會落實自願性框架鼓勵相關平台接受監管，但仍無法強制平台接受監管。在2022年7月，證監會已將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單，之後一年發出逾9次提醒，呼籲投資者小心無牌及海外交易平台的風險。

證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣（左）（左朗星攝）

2022年12月，港府通過修訂打擊洗錢條例，將提供虛擬資產交易平台服務亦納入證監會監管權力範圍，虛擬資產交易平台制度今年6月1日生效，所有在港經營的中央虛擬資產交易平台必須向證監會申請牌照，並要受監管。證監會曾在8月7日向公眾發警告，提醒提防在不受規管虛擬交易平台上買賣資產的風險，以及提醒當中一些自稱有取牌或申請牌照的平台時，但當時仍沒有點名JPEX，被問到證監會其後在有傳媒報道後才公開JPEX的名稱是否太遲，黃樂欣稱證監會早已着手調查，惟調查需時，他們特別緊張JPEX的積極推廣手法，故一見到有懷疑詐騙是即時轉介警方。黃並呼籲市民只使用有持牌及受監管的交易平台做交易。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，就今次事件，警方發現大部分受害人均是無經驗投資者，希望藉此提醒公眾關於加密貨幣和虛擬資產投資的重要事項，包括不要盲目相信所謂「權威」，應自己做足功課，深入了解相關產品及其所投資的虛擬資產如何運作，清楚明白產品的特點及風險，按自己的投資目標及風險承受能力，謹慎評估並選擇合適的產品。投資時亦不要因為恐懼而衝動行動，也不要因為追求過於理想的回報而忽略風險。孔慶勳同時指出，投資者在不受規管的平台上交易，並將加密貨幣「私鑰」交由平台保管，變相是將自己的財產放入他人的夾萬，一旦騙徒夾帶私逃，技資者便落入「財到光棍手」的局面。她呼籲投資者作出任何投資決定都應該要小心謹慎。

警方提醒，如懷疑受騙或對騙案有疑問，可致電警方反詐騙協調中心防騙易熱線18222或到附近警署尋求協助，亦可使用警方的「防騙視伏APP」，檢查可疑電話、電郵、網址等的風險。

林作被捕



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KOL「陳怡」被捕



警方檢獲大批現金及證物



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證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。同時證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。昨日（18日）警方即採取拘捕行動，然而JPEX傍晚再發聲明，指證監會不斷施予不公平對待，又指出證監會發聲明後，使該平台陷入經營困難，惟強調即使面對連串挑戰，會堅定不移地繼續營運下去。

警方昨日表示，9月14日接獲證監會相關轉介，由商業罪案調查科跟進事件，經調查後，9月18日於各區分別拘捕4男2女，他們涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。相關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。今日最新消息指，警方至今共拘捕8人。