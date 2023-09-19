JPEX案｜李家超：有詐騙成份　要求警方及證監下午交代詳情

行政長官李家超高度關注虛擬資產交易平台JPEX案，他今早出席行會前主動表示已經要求證監會、警方下午會見傳媒交代事件詳情。他表明，今次事件反映有欺詐成份，故警方已採取拘捕行動。



證監會上周三 （13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。警方商業罪案調查科昨日（18日）展開拘捕行動，先後拘捕6人包括林作和網紅陳怡，截至昨日下午二時接獲逾一千四百人報案，涉款10億元。立法會議員吳傑莊接獲近三十名苦主求助，苦主群組料接近八千人。

加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

▼9月18日 林作被捕．警搜中環娛樂行辦公室▼



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李家超今早在行政會議召開前，主動表示關注JPEX案。他續指虛擬資產投資資訊要公開透明，事件反映監管重要性，平台重要性，個人認識重要性。現時發牌要做到保障投資者，證監會監察市場，大力推動投資者教育，要投資受監管有牌照才可以投資。

至於被證監會指無牌的JPEX平台卻仍能繼續運作，政府在法規上是否有不足之處，而政府會否有後續協助苦主，李家超回應指好清晰政府要確保有有效制度保障投資者，投資者必須投資在受監管有牌的平台，發牌制度確保平台保管投資者的錢和公司營運資金要分開，負債能力受監管限度等，確保有牌平台的投資者受充分保障，整件事可見需要有有效的發牌制度，下午證監會會充分解釋整件事件和現時發牌制度的實際情況。他指非常重視投資者受到充分保障，所以在資訊發放方面要充分和透明，證監會會監察市場。

▼9月18日 KOL陳怡被捕，警搜位於尖東永安廣場的陳大怡找換店▼



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至於事件會否影響本港投資者信心、令Web3.0發展受阻，李家超再次強調要有制度監察，而發牌制度正是為了保障投資者，有監管制度下令投資者受到保障，確保投資者的資產不會被平台不當利用，重申投資者應在受證監會監管的平台投資，而投資者亦應了解不同投資平台的投資風險。

李家超又指，即使部分海外平台在港府推出發牌制度前已存在，市民亦應在受監制平台投資，未來港府會加強對投資者教育，包括有哪些平台受到監管。