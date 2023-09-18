今日必看8分鐘｜林作涉JPEX案被捕｜青嶼幹線10分鐘內4車禍

林作涉JPEX案被捕｜遭押返中區警署扣查 消息﹕涉嫌串謀詐騙被捕

證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。消息指在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，今早（18日）被警方商業罪案調查科拘捕。他被押至中環娛樂行辦公室搜查，至中午被押上警方私家車，再帶至中區警署扣查。警方於辦公室檢獲多箱證物及多疊現金

林作涉JPEX案被捕｜回顧惹火言論 兇案抽水被炒 與鍾培生打擂台

警方商業罪案調查科拘捕林作，涉嫌與證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件有關，並赴林作位於中環娛樂行的辦公室進行搜查。林作為近年的出位人物，言論惹火，不時登上港聞及娛樂新聞版面。他先以「清洪弟子」、「麥明詩舊愛」映入市民眼簾，後來放棄執業大律師轉戰多個行業，每個轉折都猶如連續劇。他加入保險界擔任財務策劃顧問，卻因「抽水」荷里活廣場謀殺案被保險公司解僱。其後他轉戰虛擬貨幣，7月宣稱「申請成為JPEX合伙人」，又在講座上推介JPEX。

JPEX案｜商罪科搜永安廣場加密貨幣找換店 消息：KOL陳怡被捕

警方就虛擬資產交易平台JPEX案採取執法行動，繼拘捕林作外，消息指另一名涉嫌經營加密貨幣找換店KOL陳怡亦於今早（18日）涉嫌串謀詐騙被捕。網民上載圖片，可見尖東永安廣場管理處將「陳大怡找換店」辦公室的正門以圍板封起，有網民指警員爆門進入辦公室搜查。《香港01》記者於下午3時許到現場了解，發現辦公室的玻璃門打開，有探員在內搜查，有管理處職員在門外留守。

林作被捕｜議員稱JPEX苦主群約8000人 已接觸30人料涉逾億元款項

虛擬資產交易平台JPEX疑涉違規在港經營，亦有客戶表示提幣手續費查高。香港警方表示已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。受影響苦主群有8,000成員，立法會議員吳傑莊接觸到30位苦主，料涉及總額過億元。他呼籲受影響苦主主動報案，有助警方調查。當中兩名苦主今日會見傳媒時表示，分別損失6位數字，指事件影響大，希望政府以至各界可以給予幫助，協助他們了解及解決事件。

車CAM曝光｜青嶼幹線10分鐘內4宗車禍 至少14輛車串燒

今（18日）早8時許，青嶼幹線青馬大橋往機場方向5車相撞，涉及3輛私家車及2輛的士，造成至少3人受傷，救護車接報到場救援，將傷者送往瑪嘉烈醫院治理。運輸署指現時上址交通繁忙，因交通意外，青嶼幹線青馬大橋及汲水門大橋往機場方向的部份行車線封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，青嶼幹線下層(往機場方向)現已開放。

玫瑰崗學校｜辦學團體與管理層分歧 學生反對停辦：願為學校奮鬥

玫瑰崗學校上星期五（15日）宣布，下學年起停收新生，並在3年後停辦。有學生、家長對此感到擔心以及突然，今（18日）為宣布停辦後的第一個上課日，校方在早會將安排情緒輔導環節，以及告知學生更詳盡的消息。有學生表示，對於校方決定感到失望，批評是自私行為，學生沒什麼可以做，唯有專注學業。

華富邨寶血小學｜家長以為假消息 憂影響升學 學生感不捨

香港適齡學童人數下降，建校逾半世紀的華富邨寶血小學近日亦宣布逐步停辦。今日（18日）是該校宣布停辦後的首個上課日，有家長表示，本身並不知情，從家長群組收到有關訊息時，以為是假消息，並擔心停辦會影響升學。另亦有家長對突如其來的消息感到愕然，認為該校師資不錯，停辦相當可惜，並估計難免有教師離職，但未打算為女兒轉校。