JPEX案｜稱平台幣JPC質押回報高　OTC推銷賺高佣金　警形容唔值錢

KOL林作及陳怡捲入JPEX平台風波，疑因宣傳無牌交易平台，與另外6人涉嫌串謀詐騙被捕。警方及證監會於今日（19日）記者會上指出，JPEX平台有發行自家的平台幣JPC，並遊說受害人購買及「質押」（staking），質押到期可獲高回報。然而JPC與比特幣等主流加密貨幣不同，無法在其他平台交易，流動性較低，警方在記者會中形容JPC「根本唔值錢」，但指場外兌換店（OTC）職員卻積極推銷JPC幣，因可獲得較高佣金。



根據CoinMarketCap的報價，JPC今日的價格約 0.02484。

JPEX虛擬貨幣交易平台，於2022年8月推出自家加密貨幣JPC，即是JPEX的平台幣，類似幣安加密貨幣交易所（Binance）發行其平台幣BNB（幣安幣）。JPC推出時，一眾網紅大力催谷，據知當時上線價格為 0.00001 USDT，根據CoinMarketCap的報價，JPC今日的價格約 0.02484，即JPC發行至今，幣價已上升逾2000倍，故被人稱為「千倍幣」。惟9月14日，已有人在CoinMarketCap 中留言，形容JPEX及JPC為「Scam」（騙局）。

警方及證監會在記者會中指，受害人會被遊說投入資金購買JPC，買入後更將JPC用作「質押」，即類似定期存款。當投資者將JPC質押到一定期限，則可賺取高息回報。有受害人曾向《香港01》透露，平台曾宣傳質押JPC可獲年息近20厘回報，相當於定期存款有20厘利息。與警方在記者會中講述的低風險及回報可高達20% 的說法相當吻合。

然而JPC與比特幣、以太幣等主流加密貨幣不同，JPC在大部分加密貨幣交易平台均無法進行交易，亦不可以用作支付用途，流動性較低，故警方在記者會中形容JPC「唔值錢」。但警方調查卻發現涉案的場外兌換店（OTC）的職員積極介紹JPEX平台及推銷JPC幣，因可獲得較高佣金，警方現正調查涉案OTC及職員是否知情。

警方聯同證監會交代JPEX案調查進度。圖左起為證監會法規執行部總監鄭德嘉、證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣、警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳、警司李慕賢及署理總督察麥偉光。（梁偉權攝）