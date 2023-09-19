JPEX案｜8名被捕男女均獲准保釋候查　10月中旬向警方報到

JPEX涉嫌詐騙一案，至今超過1,600人報案，涉款高達12億元，林作及KOL「陳怡」等8名男女被捕。警方今晚（19日）表示，8名被捕男女均獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。



警方與證監會在今日召開記者會表示，截至昨晚（18日）10時，已接獲1,641宗報案，指未能在JPEX提取資產及懷疑被騙，涉款約12億港元。昨日（18日）先後拘捕4男4女（22至52歲），包括可疑公司負責人、員工及虛擬資產找換店（OTC）店主。商業罪案調查科亦凍結相關人士共逾6,000萬元的銀行結餘及物業資產。

記者會上亦有傳媒問及，懷疑有涉案的藝人已經離開香港，前往馬來西亞，而香港與馬來西亞有引渡條例，警方會否就此案將其引渡回港。商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢表示，目前調查仍在進行中，會根據相關人士的參與程度、案中角色而採取相應行動。如相關人士在香港犯法，絕對會從外地引渡回港。

▼9月19日 警方與證監會召開記者會▼



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▼林作被捕．裕美送飯▼



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▼林作開場外兌換店．9月15日主動到警署，並指不是JPEX合伙人▼

