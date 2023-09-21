JPEX案｜警再拘3男涉串謀詐騙　包括幣圈名人「朱公子」

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，繼林作及KOL陳怡等，再多3名男子被捕，年齡介乎25至32歲。被捕人士包括一名31歲男子朱家輝，家住大埔淺月灣，據悉他仍被扣查。翻查資料，被捕男子年齡姓名與YouTuber「朱公子」吻合。《香港01》今早到「朱公子」的「公子會K.T Club」OTC店視察，發現尖沙咀中港城總店店外放滿紙箱，店內空無一人，有信件經門縫放入店內，據其他租客指辦公室已停開一段時間；而荃灣分店烏燈黑火，店內無人。



+ 1

「朱公子」全名朱家輝，自2020年成立「公子會K.T Club」，過去數年不斷擴張，總公司由尖沙咀奇盛中心搬到中港城，又開設多兩間位於荃灣南豐中心及天后蘋果廣場的分店。他自稱「90後幣圈紅人」，經常在網上平台及講座上分享虛擬貨幣資訊。據其介紹，「公子會」主力提供加密貨幣場外交易服務（OTC），提供多種主流加密貨幣交易，致力推廣加密貨幣文化，讓更多人認識到加密貨幣等新型投資方式。

今日（21日）《香港01》前往位於荃灣的「公子會」分店，已經人去樓空。至於位處中港城的辦公室亦都烏燈黑火，雜物堆在門口；據其他租客所講，辦公室已經停開一段時間。

早在2019年就有人開設fb專頁，直斥朱公子（朱家輝）是「香港幣圏之恥 呃人血汗錢」。而在2020年朱公子涉嫌以欺騙手段取得財產罪被捕，被指藉辦講座向人推銷加密貨幣「魔幣」，多人向他認購後疑受騙，涉款逾400萬元，有女教師被騙60萬元。

▼林作被捕▼



+ 12

加密貨幣交易平台JPEX案引起廣泛關注，警方18日起展開大型執法行動，先後拘捕林作及KOL陳怡等人，警方於20日（周三）再拘3名涉案男子，年齡介乎25至32歲，涉嫌「串謀詐騙」，3人現正被扣留調查，案件至今共有11人被捕，警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方透露，截至20日下午5時，共接獲2,086名受害人報案，當中涉及金額約13億元。

其中一名被捕人林作，被扣留在中區警署兩日一夜後，19日疑為避開在正門守候的傳媒，在女朋友裕美聲東撃西下，鬼祟從後門登車離開，他為避鏡頭更蜷伏身體遮臉。原本他以每月約26萬元承租中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，懷疑已於20日退租，即日清空辦公室，拆走「林作炒幣」大招牌，連大廈地下水牌也移除了公司名稱。

《香港01》20日晚上到上址查看，發現辦公室入口上方的「林作炒幣」巨型招牌已拆去，兩扇玻璃門以白紙遮上。樓層大堂「林作站有限公司」的標示暫未被遮上，但大廈地下水牌已不見「林作炒幣」或「林作站有限公司」。

+ 2

林作早前曾接受傳媒訪問，指他所租用的辦公室是中低層A及B室，面積2,908方呎，呎租約90元，月租約26萬元。以兩年「死約」計算，合共租金支出逾600萬元。如果林作真的退租，或需要作出賠償。

▼林作在中環娛樂行開OTC▼

