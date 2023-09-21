JPEX案｜消息：張智霖協助警方調查　曾擔任JPEX香港區品牌大使

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，至今11人被捕，包括林作、KOL「陳怡」及「朱公子」等人；截至昨日（20日）下午5時，警方已接獲2,086人報案，涉款約13億元，當中不少藝人亦被質疑涉案。消息稱，曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，今日（21日）亦協助警方調查，已經離開灣仔警察總部。



消息稱，曾協助JPEX拍攝代言廣告的藝人張智霖，今早（21日）協助警方調查。

JPEX網站於去年8月，宣佈張智霖成為JPEX香港區品牌大使，並為JPEX拍攝短片及硬照。JPEX事件近日發酵後，早前其經理人回覆傳媒表示，張智霖並無參與任何投資及金錢損失，去年3月拍攝完廣告後，因去年5月得知JPEX「已受到證監會監管」，故已書面通知JPEX，如該公司未能取得牌照，就不能使用張智霖的肖像宣傳，並會保留追究權利。

消息稱，張智霖今日（21日）協助警方調查，並已離開灣仔警察總部。（陳浩然攝）

▼林作被捕▼



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JPEX案引起廣泛關注，警方18日起展開大型執法行動，先後拘捕林作及KOL「陳怡」等人，警方於20日（周三）再拘3名男子（25至32歲），均涉「串謀詐騙」。案件至今共有11人被捕，警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方透露，截至20日下午5時，共接獲2,086名受害人報案，當中涉及金額約13億元。

其中一名被捕人林作，被扣留在中區警署兩日一夜後，前晚（19日）疑為避開在正門守候的傳媒，在女朋友裕美聲東撃西下，鬼祟從後門登車離開，他為避鏡頭更蜷伏身體遮臉。原本他以每月約26萬元承租中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，懷疑已於20日退租，即日清空辦公室，拆走「林作炒幣」大招牌，連大廈地下水牌也移除了公司名稱。

▼林作在中環娛樂行開OTC▼



▼KOL「陳怡」被捕▼

