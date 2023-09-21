JPEX案｜張智霖助查　經紀公司發聲明：去年9月已與JPEX終止合作

加密貨幣交易平台JPEX案不斷發酵，至今11人被捕，包括林作、KOL「陳怡」及「朱公子」等人；截至今日（21日）下午5時，警方已接獲2,197人報案，涉款13.7億元。

藝人亦被質疑涉案，曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，亦須協助警方調查。其經紀人公司今晚發出聲明指，張智霖於9月19日獲邀助查；而去年3月張智霖為JPEX拍攝廣告及硬照，但由於JPEX被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，故於去年9月終止合作。如網上繼續流傳未授權之藝人照片及影像，公司會保留追究權利 。



張智霖經紀人公司今晚發出澄清聲明，指去年3月張智霖為JPEX 拍攝廣告及平面硬照，但由於得悉 JPEX 被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單 」， 已於去年9月終止合作。如網上繼續流傳未得授權之藝人照片及影像，公司會保留法律追究權利 。

▼聲明全文▼



本公司為藝人張智霖先生（"藝人"）之經紀人公司 ，就最近有關藝人被牽涉與虛擬資產交易平台 JPEX 的報導 ，本公司現就有關報導作出澄清聲明：

1. 去年2022年3月份，本公司通過廣告代理公司邀請藝人為JPEX 拍攝廣告片及平面硬照廣告。其後 ，由於本公司得悉JPEX 被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單 」， 故此本公司已於去年2022年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協議。按照協議 ，任何人仕在未得本公司批准授權下均不得使用/公開發佈在合作期間拍攝製作含藝人肖像及/或聲音之廣告片、 平面硬照 、 拍攝花絮及任何相關之物料 。

2. 近日，本公司發現網上流傳前述未得本公司授權之藝人照片及影像，本公司現嚴正要求任何人土在未經授權下，不得作出任何發佈、上載或轉載等侵權行為。本公司將對此保留一切法律追究權利。

3. 就 JPEX 事件 ，藝人已於9月19日被有關方面邀請協助調查並已提供所需協助 。本公司特此聲明以正視聽，並多謝各界關心。

消息稱，張智霖今日（21日）協助警方調查，並已離開灣仔警察總部。（陳浩然攝）

▼林作被捕▼



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JPEX案引起廣泛關注，警方18日起展開大型執法行動，至今11人被捕，包括林作、KOL「陳怡」及「朱公子」等人；截至今日（21日）下午5時，警方已接獲2,197人報案，涉款13.7億元。

其中一名被捕人林作，被扣留在中區警署兩日一夜後，前晚（19日）疑為避開在正門守候的傳媒，在女朋友裕美聲東撃西下，鬼祟從後門登車離開，他為避鏡頭更蜷伏身體遮臉。原本他以每月約26萬元承租中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，懷疑已於20日退租，即日清空辦公室，拆走「林作炒幣」大招牌，連大廈地下水牌也移除了公司名稱。

▼林作在中環娛樂行開OTC▼



▼KOL「陳怡」被捕▼

