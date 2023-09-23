秀茂坪雙屍｜孫玉菡籲全社會合力　編織更密求助網：一齊多行一步

秀茂坪邨周五（22日）揭發雙屍命案，一對智力有問題五旬兄弟，因停止覆診後病情及自理能力惡化，加上年邁母親入院，以致兩兄弟在家中乏人照顧，最終致死。勞工及福利局局長孫玉菡今早（23日）出席公開活動後指，社會福利署已即時聯絡家屬提供協助，被問到今次個案及之前已屢有涉及照顧者慘劇，孫玉菡稱要全社會，包括街坊鄰里一起多出一句、多行一步，為隱蔽的有需要人士編織更密求助網：「我再三呼籲全社會努力，編織更密求助網，等佢哋知道有社福機構等等可以幫到佢哋。」



涉事單位鐵閘大門被鐵鏈鎖上，門外遺下一些香枝及灰燼。（黃偉民攝）

孫玉菡今早表示對秀茂坪邨雙屍命案感到深切惋惜和十分難過，強調港府高度重視事件，社署已第一時間接觸家屬，提供協助，詳情不便透露，但紀錄顯示，有關家庭並無向社署或其他社福機構求助。

勞工及福利局局長孫玉菡9月23日指，社署已即時聯絡死者家屬提供協助，孫稱要全社會，包括街坊鄰里一起多出一句、多行一步，為隱蔽的有需要人士編織更密求助網。（資料圖片/歐嘉樂攝）

孫玉菡稱，很快會推出照顧者支援熱線，由受訓人士接聽及提供跟進服務，當局亦會盡量將保護網編織得更緊密。當局會盡力與其他機構或者團體合作，例如關愛隊，找出隱蔽家庭，提供所需協助。

他又呼籲鄰里間多關心身邊的人，如發現有需要的人士，可以幫他們尋求協助：「我再三呼籲全社會努力，編織更密求助網，等佢哋知道有社福機構等等可以幫到佢哋。」