柯士甸工業意外｜死者劉浩祥原帶家人11月旅行　孻女：想睇我畢業

西九龍柯士甸道西地底工程今早（24日）揭發的工業意外，奪走兩名六旬男工人性命。其中死者劉浩祥（63歲）遺下妻子兒女四人，一家人傍晚於家門外拜祭，幾母女哭成淚人，並稱警察上門才驚悉噩耗，對慘劇感到匪夷所思，「係工業意外，但亦有人為責任！」一家人原定11月的旅行夢落空，剛大學畢業的孻女更哭至腳軟蹲下，崩潰喊：「12月畢業禮，佢（爸爸）想睇好耐，但而家冇喇，嗚‥‥‥」



死者劉浩祥（左）與妻子、長子及兩名女兒，一家五口原本樂也融融。（家人提供 / 王譯揚攝）

劉浩祥任職水喉工逾30年，與妻子、長子及兩名女兒，一家五口居於元朗朗屏邨，孻女今年剛大學畢業。原本子女陸續出身，雙親便可放下心頭大石，安享晚年，詎料突然遭逢巨變。傍晚時份，幾母女與其他親友，在家門外拜祭，哭得肝腸寸斷。

妻子哭稱：「掉低我哋幾仔乸‥‥‥一句說話都冇交低，死咗都冇人知，冇陰功呀！」劉太指，丈夫為養家奔波勞碌，放假仍堅持陪伴家人，「壓力好大，讀大學唔使錢？有時星期日都要返工！」一家人原定於劉太11月生日時，去日本或泰國旅遊，現時美夢落空，劉太：「幾廿年未搭過飛機！」孻女更一度哭至腳軟蹲下，崩潰喊：「12月畢業禮，佢（爸爸）想睇好耐，但而家冇喇，嗚‥‥‥」

死者長子今早在醫院認屍時，質疑「點解會有兩個人冇收工冇人知？」細女則促請當局及涉事公司𨤳清究件真相，「最想知道點解會發生呢件事？點解兩個工人係密封空間入面做嘢，管工會走咗？點解道門最後會鎖咗？公司職員、上司，所屬公司都冇聯絡我哋！只係醫院見到，我哋想要個解釋。」

細女續指，是次工程於9月19日開始，爸爸平時即使加班至凌晨，亦會主動告知家人，今次直至警察上門才知出事，其公司卻向他們表示不清楚緊急聯絡人電話，「做咗20幾年嘢但（公司）唔知聯絡人電話！今次係工業意外，但亦有人為責任！」

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