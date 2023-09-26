柯士甸工業意外｜死者家屬悲傷認屍　特首李家超致深切慰問

柯士甸道西1號地盤地底兩死工業意外， 63歲劉浩祥及61歲郭伙記進入管道開工無收工又無人發現，疑硫化氫中毒昏迷失救致死。案件交由油尖警區重案組跟進，正從刑責方向調查。今早（26日）兩名死者的家屬，抵達葵涌公眾殮房認屍。遺孀悲傷痛哭，其他親友神情肅穆，離開時未有回應記者提問。



特首李家超今早行政會議前見記者時表示非常重視西九龍工業意外，向家屬深切慰問，要求社會福利處切實支援家屬，警方正從刑責方向調查，勞工處亦全面巡查封密式工地。（梁鵬威攝）

特首李家超今早行政會議前見記者時表示非常重視西九龍工業意外，向家屬深切慰問，要求社會福利署切實支援家屬，警方正從刑責方向調查，勞工處亦全面巡查封密式工地。

李家超表示關注西九龍的致命事故，重申地盤負責人要做好風險管理、安全意識，作業人員亦要做好預防工作，強調職業安全工作是長期工作，未來會繼續推動。

被問及柯士甸道圓方商場的工業意外，如何防止有人不遵守法例要求時，李家超形容西九龍工業意外嚴重，必須共同參與才能避免工業意外發生。他又指已加重職安健法例罰則，令違例者最高監禁兩年，但「無論法律幾多都要有人遵守」，故每個人都要參與其中，各方面作出自身努力防止意外發生。

他指職安健法例之外，都需要職安健文化，無論工地負責人、操作者都會意識到重要性。他指近期推動科技協助職安健，都需要嚴格遵守措施，政府亦會巡查，事故後跟進及了解真相。

他又稱，無論提高罰則、寫好指引，作業者、參與者、營業者都會嚴格執行，政府巡查會不遺餘力，每次發生意外要釐清責任，勞工處已即時巡查隱蔽工作環境。