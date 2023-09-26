JPEX案｜警再拘一名23歲OTC店「Lupin」董事　累計12人被捕

警方商業罪案調查科就JPEX案展開調查，而向警方報警求助的人數亦不斷上升。警方表示，截至今日（26日）下午5時，案件共有12人被捕，即警方在過去一日拘捕多一人。據了解，最新一名被捕人為23歲黃姓男子，為OTC店「Lupin（羅賓）」的董事，於今日（26日被捕）。案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

另外，警方至今已接獲2,392名受害人報案，當中涉及金額約14.97億元。



《香港01》於網上搜索上述OTC店「Lupin」名字，發現其Facebook專頁已關閉，但Instagram仍運作。「Lupin」OTC店於2022年9月開張，門市位於觀塘商廈，專營泰達幣（USDT）買賣兌換服務。

而翻查資料，該OTC店的註冊公司Money Lupin Limited的創辦人、首任董事及公司秘書，均包括一名黃姓男子，合夥人則為一名鍾姓男子。該名黃姓男子亦於2022年1月以818萬買入日出康城物業。此外，Lupin OTC商標由Star Marketing Limited持有，公司9月25日申請解散。