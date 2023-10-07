男拔生曾憲哲失蹤｜搜索行動入夜持續　義工甫下班即帶搜索犬加入

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲），自周三（4日）中午離開學校後便告失蹤，至今已經三日。三號強風信號生效下，家人倍感擔心。警方、學校舊生、家長及民間搜索隊連日來四出搜尋。警方機動部隊（PTU）偕同消防人員今日（7日）到沙田梅子林一帶搜索。下午5時許，警方港島區失蹤人口組及機動部隊在山下花心坑一帶搬索，亦出動無人機。機動部隊人員詢問附近村民有否見過男童；部分人員則抄下附近車牌，希望聯絡車主索取行車記錄儀片段，尋找更多線索。



此外，據悉有一幅懷疑是失蹤當日的學校閉路電視截圖，可見憲哲離校前的最後身影，當時他步出課室門，戴黑色口罩、身穿白色恤衫校服、佩戴男拔校章、黑色長褲、黑色皮帶、黑色皮鞋；身上攜有一個藍色男拔銀包。據悉，憲哲近日受胃痛困擾。據閉路電視紀錄，憲哲最後出現在石門站B出口，經調查後確認他沒有進入石門邨，惟不確定出站後他步行上山還是石門河方向。



失蹤男生的家人在網上尋人。(互聯網)

警方偕同消防入夜繼續搜索。（梁偉權攝）

曾媽媽昨晚（6日）更新社交媒體指，警察已翻查石門地鐵站周圍城市內的閉路電視，暫未有憲哲蹤影，懷疑他失蹤當日離開石門站B出口後，經天橋由安明街往沙田第一城方向行走。她又指，經憲哲兩日時間可能已走更遠，故可擴大搜索範圍；而其八達通最後一次使用仍是周三下午1時27分 。

警方出動無人機搜索。（梁偉權攝）

下午5時許，警方港島區失蹤人口組及機動部隊在山下花心坑一帶，出動搜索犬及無人機搜索。（梁偉權攝）

除了警方及消防，民間搜索隊亦在沙田一帶協助搜索。香港守望者服務團創辦人Anson表示，他們6位成員連同搜索犬Ona，昨日徹夜到沙田道風山、烏溪沙沿岸一帶及附近24小時營業的食肆尋找憲哲身影，今晨才收隊。至今日晚上，他們下班後再帶搜索犬，聯同舊生會前往梅子林搜索。

郊野義務搜索隊義工則表示，他們根據憲哲「最後定點」為石門，自昨日早上起集中到沙田區一帶山嶺及石澗，包括石門山、馬大石澗等，接棒式搜索多個小時。他們亦出動航拍機，在高空察看有沒有憲哲身影，但暫時未有發現，亦未知憲哲是否真的往山野方向行走。

▼曾憲哲失蹤第二日，有學校舊生到梅子林張貼尋人告示▼



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▼曾憲哲失蹤第二日，警方及民間搜索隊在沙田一帶尋人▼



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曾憲哲家屬在社交媒體發文尋人，指曾憲哲周三（4日）12時許離開學校後，在旺角站乘搭屯馬線前往石門，其八達通紀錄顯示下午1時27分在石門出閘，之後便音訊全無。家屬指曾憲哲身上沒有手提電話，身穿短袖白恤衫、黑長褲校服，或戴黑色口罩，呼籲大眾發現神情呆滯的校服少年，立即聯絡曾太5191-3815。

17歲學生曾憲哲身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。（警方提供）

警方則呼籲任何人如有曾憲哲的消息或曾見過他，可致電2860-1040或9886-0034，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。