颱風小犬｜16歲仔鑽石山買iPad套轉9號風球無車搭　圖行回家迷路

颱風小犬吹襲香港，9號風球信號生效期間絕大部分公共交通暫停。一名16歲少年周日（8日）傍晚在鑽石山荷里活廣場購物吃飯之後，遇上天文台轉掛9號風球，沒有巴士服務，港鐵又暫停露天路段。情急之下少年選擇由鑽石山步行至顯徑寓所，但途中在麥理浩徑第五段迷路報警求助，最終在警方協助下回家。



天文台周日（8日）中午12時40分發出8號風球，到傍晚6時45分公布，會於晚上7時發出9號風球，通知期只有15分鐘。絕大部份公共交通工具已於下午停駛，港鐵在9號風球後即會暫停露天路段服務，不少外出市民在15分鐘內無法應對，以致無法乘車回家。

一名16歲少年周日晚上8時56分報案，指由鑽石山站行去顯徑站期間迷路，缺乏食糧。原來少年較早前到鑽石山荷里活廣場買iPad套，飯後因為見轉掛9號風球打道回府，卻遇到沒有巴士、港鐵的情況。少年於是Google Map的指引，打算由荷里活廣場行到顯徑邨。行了一個半小時之後，行到麥理浩徑第五段時迷路，於是報警求助。

消防、救護及警方到場。消防員尋獲事主，確保他安全後，將他帶返警署。警方聯絡上少年的父親，給予口頭警告。最後少年由警員送回家中。