佐敦奪命工傷｜「精進」原遭禁標至今年底　發展局研進一步規管

佐敦渡華道4至8號尖沙咀消防局行動支援設施建造工程地盤，今午（10日）發生奪命工業意外，56歲男電工蘇金順疑從4至5米高墮下身亡。建築署發言人指，署長謝昌和對事故導致一名承建商員工離世深表難過，向死者家屬致以最深切的慰問，又稱署方已要求承建商向死者家屬提供適切協助。

署方續指，已立即停止相關工程，全力協助相關部門調查事故成因，並會嚴謹監察轄下所有承建商，確保在進行涉及離地工作時，執行足夠及適當的安全措施。地盤總承建商為精進建築。建築署指，發展局已於去年9月暫停該總承建商所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日；局方會就今次事件，按機制考慮採取進一步規管行動。



佐敦渡華道4至8號一個地盤發生奪命工業意外，一名男電工懷疑從高處墮下重創，送院後證實不治。（梁偉權攝）

事發在今午2時許，現場消息稱，電工蘇金順在地盤地下大堂，乘電動升降台升到3米高的電線槽後離開升降台，沿電線槽向橫爬了5至10米後，意外墮下，頭部重創，送往伊利沙伯醫院搶救後，證實不治。據了解，當時他身穿安全衣，身上亦有安全帶，但暫未能確定該安全帶的狀況：而工人的頭盔則遺留在電線槽上。

大批家屬趕抵醫院認屍，當中包括死者母親、妻子、兩名兒子及多名長輩，眾人哭至呼天搶地，須互相攙扶，，有人不斷呼叫：「大舅父‥‥‥點解呀？」年邁母親更不斷跺腳，埸面令人心酸。胞弟指蘇金順已入行逾30年，為家中經濟支柱，工權會則指他在事發地盤只是剛開工數日。

死者妻子（左）趕到醫院了解，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（右）在場協助。（左朗星攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後亦趕抵醫院協助，她指今次已是承建商「精進」建築在過去3年半內第四次奪命工業意外，要求精進檢視安全管理系統或制度是否出現問題；勞工處亦要徹查及交代事件。

勞工處發言人指，高度關注今次的致命工作意外，一名男工在該建築地盤進行鋪設電纜工作時，從高處墮下至地面，送院後不治。處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問，亦已即時派員到場調查，將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤高處進行鋪設電纜工作。勞工處正調查意外成因，若發現有違例事項，定會依法處理。

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