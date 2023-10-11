佐敦奪命工傷｜資深電工墮斃　倒地逾句鐘始報警　長子：好有問題

任職電工逾30年的蘇金順（56歲），昨日（10日）下午倒臥油麻地渡華道4至8號消防局發展項目地盤內電纜房，頭傷流血昏迷，懷疑從4至5米高的電纜架失足墮下，送院搶救不治。今日（11日）死者家屬在地盤路祭，死者長子不滿地盤安全管理，稱：「以我所知就係（事發後）個幾鐘頭先報警，（爸爸）瞓咗喺度個幾鐘冇人理，安全都好有問題啦！」



+ 2

涉事地盤總承建商為精進建築，過往3年多旗下地盤發生4宗工業意外釀6死。勞工處向精進發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤高處進行鋪設電纜工作。蘇金順長子與其他家屬今日（11日）下午2時許在涉事地盤內路祭。

蘇先生其後向傳媒表達對地盤安全的不滿：「我老豆瞓咗喺度個幾鐘都冇人理，個幾鐘頭先報到警喎，仲要唔係好偏僻咋喎喺個房仔（電纜房）度，瞓咗個幾鐘頭先去報警。以我所知就係個幾鐘頭先報警，瞓咗喺度個幾鐘冇人理，安全都好有問題啦，點解安全（程序）個幾鐘都可以冇行嘅？」

蘇先生指爸爸已經任職電工超過30年，一定明白安全規例及措施，質疑地盤安全「好有問題」，尤其據他所知證物相片顯示安全帶「冇繩冇扣」，地盤卻向家屬表示有繩有扣。資方明日會開會商討恩恤賠償，蘇表示：「賠幾多錢都唔緊要，我都冇咗個爸爸咯。」

蘇金順在涉事地盤兼職電工，開工未夠一星期，事發時他在地盤地下大堂位置，乘電動升降台至3至4米高的電線槽，其後他離開升降台，沿電線槽向橫爬了5至10米距離，期間意外墮下。據了解，當時他身穿安全衣，身上亦有安全帶，但暫未能確定該安全帶的狀況：而工人的頭盔則遺留在電線槽上。

發展局去年9月暫停精進所有工務工程類別的投標資格至今年底。發展局昨表示就今次事件，會按機制考慮採取進一步規管行動。