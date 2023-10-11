佐敦奪命工傷｜精進地盤3年半致6死　有遺孀指意外頻密：又係精進

佐敦渡華道消防局地盤昨日（10日）發生奪命工業意外，56歲男電工蘇金順疑從高處墮下身亡。承建商「精進」建築的地盤過去3年半發生4次嚴重工業意外，導致6人死亡。有精進工業意外的死者家屬得悉精進再有地盤發生奪命工業意外，坦言感到突然，又形容精進意外「幾頻密」，認為精進有必要檢討安全措施是否做得足夠。



鐵器工人陸偉英遺孀陸太受訪時稱，精進的致命工業意外「幾頻密」，認為有必要檢討安全措施是否做得足夠。（資料圖片）

去年12月55歲鐵器工人陸偉英在油塘東源街「精進建築工程有限公司」樓宇建築地盤B1層工作，期間被一條工字鐵壓中，重傷不治。遺孀陸太今日（11日）接受《香港01》訪問時指，看到今次工傷新聞後不禁想到：「點解又係精進呢？」並認為精進的致命工業意外「幾頻密」，又指：「我都唔知講話（精進）係黑仔定其他問題」。

陸太坦言不熟悉地盤工作流程，難以判斷是否有安全漏洞，但認為地盤趕工可能也會發生意外。對於精進去年因安達臣道冧天秤被「禁標」，發展局表示會就今次事件，按機制考慮採取進一步規管行動，陸太指：「你話禁止，人哋咁大間公司一下子又話要禁止，無哂生意執笠呢，我個心覺得好似唔太（舒服）。」不過她認為精進有必要檢討安全措施是否做得足夠，「呢啲事情（工業意外）唔好話發生喺我身上，每個人見到都覺得唔應該發生」。

2022年12月：油塘東源街鐵器工人遭工字鐵壓斃



55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」樓宇建築地盤，其間遭巨鐵壓着昏迷，最終不治。（黃偉民攝）

2023年10月10日：佐敦奪命工傷

