男拔生曾憲哲尋回｜疑上山散心睡着　醒後迷路食野果飲雨水保命

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，至今第8日終傳來好消息，曾憲哲平安獲救，仍然清醒，卻赤腳且沒有穿著衣物。救援人員尋獲他後，立即為他送上保暖衣物及能量飲品，安排政府飛行服務隊直升機將他送往東區醫院檢查。消息稱，本身是學校龍舟隊成員的曾憲哲報稱當日因不開心，前往練習龍舟的地點後，上山散心期間睡着，醒來後卻因天黑迷路，結果「愈行愈入」。被困荒野多日，據悉曾憲哲只靠吃樹葉和野果、飲溪水和雨水保命，並因被雨水淋濕衣物，感覺寒冷而脫衣。



曾憲哲被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

曾憲哲失蹤後，消防、警方、民安隊及民間搜索隊連日在沙田一帶上山搜救，至今日下午2時許，消防在馬鞍山郊野公園附近、離開主路徑約100米位置，撥開草叢成功尋回失蹤多日的曾憲哲，他被尋獲時沒有穿上衣物，救援人員立即為他提供保暖衣物、能量飲品及作出初步護理，在確保事主情況穩定後，在政府飛行服務隊協助下，以直升機將他送院接受進一步檢查。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查。（翁鈺輝攝）

行動期間消防及警方均曾出動無人機協助搜救，消防更動用AI分析無人機拍攝的過萬張照片。曾憲哲獲救後，其母向傳媒表示，愛兒經過8天，經歷9號風球和黑色暴雨仍然在生，「相信呢個係一個神蹟」，並感謝警方、消防、民安隊、拔萃男書院的義工、家長、舊生，以及民間搜索隊和親友的幫忙，亦感謝連日向她提供兒子資訊和消息的熱心市民，稱深感香港人的友愛和溫暖。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查，送院時清醒。

▼警方和民間團體連日上山找尋曾憲哲▼



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