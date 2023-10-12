男拔生曾憲哲尋回｜母再發文致謝　稱子憑驚人意志力及喝溪水求生

拔萃男書院17歲應屆DSE考生曾憲哲（Matthew）自上周三（4日）起失蹤，昨日（11日）平安獲救，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查。曾母今日（12日）在facebook感謝警方、消防、攀山拯救隊、民安隊和政府飛行服務隊等人連日來堅持不懈地搜索，亦感謝各位熱心市民過往一周致電警方和曾母提供消息，指出兒子迷路被困林中8天，「完全沒有進食，仍然在生，這是神蹟」，目前其身體精神狀況大致良好，沒有生命危險，並在醫院留醫和觀察，各界無須擔心。她續稱，感謝傳媒的關心和報道，在今次事件深感香港人的友愛和溫暖。



17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，清醒送院，其父母趕抵東區醫院與愛兒見面，抵達醫院後先短暫見記者。（林振華攝）

曾母今日（12日）凌晨1時許，在facebook發帖文表示，昨日（11日）下午2時許，救援人員在馬鞍山郊野公園近老鼠田坑水源位置尋回憲哲，她感謝警方、消防、攀山拯救隊、民安隊和政府飛行服務隊，自本月4日至11日堅持不懈地搜索，感謝拔萃舊生和家長、CVST郊野義務搜索隊、親友和各個義務民間搜索隊的幫忙，同時感謝各位熱心市民過往一星期打給警方和曾母提供消息，亦要感謝傳媒的關心和報道，她在今次事件深感香港人的友愛和溫暖。

她亦指，憲哲迷路被困林中8天，憑着驚人的意志力和喝溪水求生，經過九號風球和黑色暴雨，他全身濕透，知道繼續穿着衣服就會生病，所以決定脫下衣服，盡量躲在草叢中避風雨，雖然他完全沒有進食，仍然在生，「這是神蹟，感謝大家為Matthew和搜索隊祈禱，願榮耀讚美歸與上帝」。

曾母指出，Matthew身體精神狀況大致良好，沒有生命危險，目前在醫院留醫和觀察，「大家不用擔心，謝謝大家」。

曾憲哲被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

曾憲哲平安獲救，仍然清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查。現場所見，一名救援人員抱緊憲哲，將他吊上直升機，當時他身穿藍衣藍褲，與走失當日穿着校服明顯不同，懷疑是救援人員向他提供乾淨衣物。

據記者在醫院所見，曾憲哲被安排躺在推床上，他睜眼、看來精神，身上披上毛毯和錫紙保暖，醫護人員在身旁照顧他。警方證實，曾憲哲是於今午（11日）在老鼠田坑一帶叢林被尋回，案件沒有可疑。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查。（翁鈺輝攝）

曾母較早前抵達醫院探望兒子，她表示自從曾憲哲失蹤的消息獲傳媒報道後，連日來有很多熱心市民提供兒子的資訊和消息，讓她深感香港人的友愛和溫暖。她並感謝各界，尤其是警方、消防、民安隊、攀山拯救隊，過去一星期近乎不眠不休地幫她和家人去「搵返個仔」，亦感謝拔萃男書院的義工、家長、舊生，以及民間搜索隊和各親友的幫忙。曾憲哲其後由父親陪同，被送上病房留醫。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查，送院時清醒。

▼警方和民間團體連日上山找尋曾憲哲▼



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